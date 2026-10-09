Tecno it mira em crescimento e novos negócios em 2027

Após um período de estabilização, a Tecno it inicia uma nova fase: focada em acelerar o ritmo e alcançar novos patamares de desempenho. A empresa, que atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas, projeta para 2027 uma expansão nos negócios, com investimentos em inteligência artificial, data centers e cidades inteligentes, áreas que já são consolidadas em seu portfólio.

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Esse movimento acontece poucos meses após a conclusão da Assembleia Geral de Credores, realizada em maio deste ano. “Ao longo do processo, fomos cuidadosos na revisão de estruturas, ajustamos custos, fortalecemos a governança e implementamos novos critérios de gestão”, detalha o CEO da Tecno it, Ibrahim Boufleur. Agora, a empresa dá continuidade ao trabalho, iniciado na reorganização, e focando no crescimento.

Um dos projetos mais recentes que exemplificam essa estratégia de expansão está no projeto cidade inteligente, lançado este ano para o município de Gurupi, no Tocantins. A proposta prevê soluções de videomonitoramento e governança digital e tem entre seus objetivos integrar forças de segurança e ampliar o uso da tecnologia na gestão urbana.

A estrutura utiliza monitoramento e análise de dados em tempo real para apoiar o trabalho das polícias Civil e Militar. A proposta também contempla aplicações relacionadas ao trânsito e ao policiamento urbano.

Para a Tecno it, o projeto representa um exemplo concreto de como a tecnologia pode ser aplicada para integrar diferentes áreas da administração pública. “Hoje contamos com mais de 60 cidades inteligentes no Brasil. Somos líderes no mercado nacional e trabalhamos com grandes e pequenas cidades, e pretendemos ampliar ainda mais essa pasta”, afirma o CEO.

Estratégia de crescimento

A aposta da companhia para os próximos anos está ligada a segmentos que vêm ganhando espaço na transformação digital de empresas e governos. Entre eles estão inteligência artificial, infraestrutura para processamento e armazenamento de dados.

No caso dos data centers, a Tecno it trabalha com estruturas voltadas ao processamento, armazenamento, transferência e segurança de informações. A área envolve infraestrutura física, conectividade, refrigeração, eficiência energética, monitoramento e recursos para garantir a continuidade das operações.

A inteligência artificial também aparece como uma das tecnologias que devem contribuir para a expansão dos negócios. A aplicação de recursos de IA permite ampliar a capacidade de análise de dados e criar soluções voltadas a diferentes necessidades de empresas e administrações públicas.

Com uma estrutura estabilizada, a empresa passa a concentrar esforços na identificação de novas oportunidades e no desenvolvimento de soluções capazes de acompanhar as demandas de um mercado cada vez mais digital.

Sobre a Tecno it

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A Tecno it é uma empresa brasileira de tecnologia com mais de duas décadas de atuação. Especialista em oferecer soluções integradas de TI que transformam ambientes corporativos. Atendem mais de 50 cidades e operam por meio de seis filiais no Brasil e no mundo.