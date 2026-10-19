Simulação do novo IPVA em Minas mostra economia de até R$ 900 com redução para 3%

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

O governo mineiro protocolou em 16 de outubro de 2026 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) uma proposta para alterar a cobrança do imposto automotivo a partir de 2027. A iniciativa antecipa diretrizes fiscais e estabelece uma diminuição nos percentuais cobrados sobre veículos particulares, trazendo alívio financeiro direto para motoristas que utilizam modelos de entrada no cotidiano.

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Quanto o motorista vai economizar com o novo IPVA em Minas Gerais

A economia para proprietários de veículos populares em Minas Gerais pode chegar a R$ 700 para modelos avaliados em cerca de R$ 70 mil. Com a proposta de redução da alíquota de 4% para 3%, o valor devido sobre os veículos passa a representar um corte de 25% no total recolhido nos anos anteriores.

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Para demonstrar o impacto financeiro no orçamento familiar, o cálculo considera modelos comuns cotados pela tabela oficial de mercado:

Carro avaliado em R$ 50 mil: o imposto anual passa de R$ 2 mil para R$ 1,5 mil, gerando economia de R$ 500.

Carro avaliado em R$ 70 mil: a despesa recua de R$ 2,8 mil para R$ 2,1 mil, poupando R$ 700 ao contribuinte.

Carro avaliado em R$ 90 mil: o tributo cai de R$ 3,6 mil para R$ 2,7 mil, com abatimento de R$ 900.

Como funciona a proposta de redução do imposto sobre veículos

A reformulação tributária em tramitação legislativa autoriza um corte linear de até 75% na cobrança regular do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O projeto autoriza o Executivo a reduzir em até esse percentual, mas a proposta de campanha do governador eleito Cleitinho Azevedo prevê redução da alíquota de 4% para 3% — o que representa corte de 25% no valor do imposto. O projeto de lei reorganiza as faixas contributivas aplicadas aos carros de passeio registrados no estado de Minas Gerais, alinhando as exigências locais a taxas mais competitivas.

A arrecadação do tributo estadual é dividida em cotas iguais entre o Tesouro estadual e as prefeituras onde os automóveis recebem emplacamento. Com o objetivo de resguardar o caixa das administrações municipais e evitar perdas em áreas públicas essenciais, a proposta inclui regras orçamentárias de compensação financeira destinadas a cobrir a diferença de receita gerada pelo abatimento.

A reformulação também busca conter a transferência de frotas corporativas e veículos particulares para outros estados que aplicam alíquotas mais brandas. Segundo noticiou o Estado de Minas, o Palácio Tiradentes busca acelerar as discussões legislativas para assegurar a sanção do texto e a vigência das regras tributárias atualizadas para 2027.

Quem tem direito ao desconto no IPVA mineiro

A redução anunciada contempla pessoas físicas e jurídicas titulares de automóveis de passeio, caminhonetes e utilitários leves registrados no território mineiro. O benefício será concedido de forma automática durante o lançamento anual do imposto veicular, sem exigir requerimento presencial ou digital nos canais de atendimento fazendário.

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O texto segue em análise pelas comissões temáticas do parlamento antes de ser apreciado em dois turnos pelos deputados. Proprietários que optarem pela quitação integral em cota única manterão o desconto adicional sobre o valor consolidado, enquanto a opção de divisão permanecerá fixada em três pagamentos mensais consecutivos.