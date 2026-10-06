Proposta do governador eleito de reduzir IPVA em Minas pode alterar orçamento de motoristas em 2027

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A proposta de reduzir a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 4% para 3% em Minas Gerais promete alterar o orçamento de motoristas e dos cofres públicos a partir de 2027. A medida, central na plataforma de campanha do governador eleito Cleitinho Azevedo, que tomará posse em 1º de janeiro de 2027, representa um alívio financeiro para os proprietários, mas também acende um alerta sobre o futuro da arrecadação no estado e nos municípios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para que a mudança se concretize, o novo governo precisará enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se a proposta for aprovada pelos deputados e sancionada, a nova taxa valerá para o calendário de pagamentos do imposto que se inicia em 2027, redefinindo uma das principais fontes de receita do estado.

Leia Mais

Qual o valor da economia com o novo IPVA?

A redução da alíquota do IPVA de 4% para 3% representa uma economia de 25% no valor total do imposto. Para um veículo com valor venal de R$ 50 mil, por exemplo, o tributo cairia de R$ 2.000 para R$ 1.500, gerando uma economia anual de R$ 500 no bolso do contribuinte.

O cálculo é sempre baseado no valor de mercado do veículo, divulgado anualmente na Tabela Fipe. Com a nova regra, o proprietário aplicará o percentual de 3% sobre esse montante para descobrir quanto deverá pagar. Veículos mais caros, naturalmente, terão um alívio financeiro proporcionalmente maior.

Como a mudança na alíquota do IPVA afeta as prefeituras?

A arrecadação do imposto sobre veículos é dividida igualmente: 50% do valor pago por cada proprietário fica com o governo estadual e os outros 50% são repassados ao município onde o veículo está registrado. Com uma alíquota menor, tanto o estado quanto as prefeituras receberão menos recursos, caso a medida seja aprovada.

Para as administrações municipais, uma queda na receita pode impactar diretamente investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura urbana, exigindo um replanejamento orçamentário dos gestores locais para compensar a diminuição dos repasses.

Por que a redução do imposto está sendo proposta?

A proposta de diminuir o imposto foi uma das principais bandeiras durante a campanha de Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais, com o argumento de aliviar a carga tributária sobre a população. A iniciativa atende a uma demanda antiga dos motoristas, que consideram a alíquota mineira uma das mais altas do país.

Após assumir o governo em 2027, o desafio será transformar a promessa em realidade sem comprometer as contas públicas. A mudança, que dependerá de negociação e aprovação na Assembleia Legislativa, simboliza a transição do discurso de campanha para a responsabilidade da gestão fiscal, na qual é preciso equilibrar o alívio para o cidadão com a necessidade de manter os serviços funcionando.

O que muda para os motoristas a partir de 2027?

Alíquota menor: a taxa base para cálculo do imposto em carros de passeio passaria de 4% para 3% sobre o valor venal do veículo.

Cálculo do imposto: o valor a ser pago continuará baseado na Tabela Fipe, mas o percentual aplicado será menor, resultando em um boleto mais baixo.

Calendário de pagamento: as regras para o parcelamento do IPVA e as datas de vencimento devem seguir o modelo já estabelecido anualmente pelo governo estadual.

Orçamento familiar: a economia gerada poderá ser redirecionada para outras despesas, representando um alívio direto no bolso dos contribuintes mineiros. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



