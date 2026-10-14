YYForce Oferece Robôs Humanoides para o Setor de Hospitalidade em uma Parceria Histórica com o Novotel e o Mercure Singapore on Stevens

SINGAPURA, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR), o Novotel Singapore on Stevens e o Mercure Singapore on Stevens anunciaram hoje uma parceria para o lançamento de robôs de serviço em todo o complexo de 772 quartos dos hotéis e promoção do desenvolvimento de IA e robótica humanoide. A colaboração combinará uma implementação operacional confirmada com pesquisas baseadas nos fluxos de trabalho dos hotéis, com o objetivo de aprimorar o atendimento aos hóspedes e desenvolver recursos futuros para o setor de hospitalidade.

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Representantes da YYForce e do Novotel/Mercure na cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimento.

A colaboração cria um ambiente operacional do mundo real com 772 quartos, restaurantes e espaços para eventos. Os hotéis contribuirão com sua experiência operacional em hospitalidade e com um ambiente no qual a tecnologia pode ser avaliada, enquanto a YYForce fornecerá recursos de robótica e suporte técnico durante o desenvolvimento de um modelo integrado de força de trabalho humana, de IA e de robótica. O objetivo operacional é aprimorar a consistência do serviço, reduzindo o trabalho repetitivo de entrega, transporte e limpeza, para que os Heartists do hotel possam dedicar mais tempo ao atendimento dos hóspedes.

Uma comparação inicial pré-implementação projeta custos operacionais mensais aproximadamente 10% menores em operações selecionadas de limpeza, concierge e alimentos e bebidas, incluindo os custos dos robôs refletidos no modelo. Os custos reais, a produtividade e os resultados do atendimento aos hóspedes serão avaliados após a implementação.

"Em um hotel, cada trajeto para entregar um item e cada tarefa repetitiva levam tempo. Queremos usar a robótica de forma consciente, para que nossas equipes possam concentrar sua atenção onde mais importa para o hóspede", disse Piotr Kupiec, Gerente Geral do Novotel Singapore on Stevens e do Mercure Singapore on Stevens.

"Em dois hotéis, a oportunidade é repensar como o trabalho flui pela operação. Nossa medida de sucesso será se conseguirmos oferecer um serviço mais consistente e tornar o trabalho diário mais fácil para nossos Heartists."

A primeira fase confirmada irá introduzir robôs de serviço especializados para entregas aos hóspedes, logística de alimentos e bebidas, limpeza programada e suporte de concierge. Os preparativos para a implementação incluem a integração com os elevadores, o mapeamento de rotas, os requisitos de rede e as notificações de chegada dos hóspedes. A implementação tem como objetivo estabelecer um ambiente operacional no qual a YYForce possa avaliar a robótica na logística do hotel, nas instalações e nos serviços voltados para os hóspedes.

Uma segunda fase separada tem como objetivo se concentrar no sistema humanoide da YYForce e em iterações futuras. Fluxos de trabalho selecionados das áreas de limpeza e de banquetes embasarão o desenvolvimento de hardware robótico, software e sistemas de IA, por meio de observações permitidas e acordos estabelecidos para o uso de dados operacionais.

"O trabalho em um ambiente hoteleiro em operação nos dá a oportunidade de levar o desenvolvimento da robótica das demonstrações controladas para os fluxos de trabalho do mundo real", disse Mike Fu, CEO da YYForce. "Essa colaboração conecta tecnologias que podem ser implementadas hoje com o aprendizado operacional necessário para o desenvolvimento da próxima geração de soluções para a força de trabalho."

"Nosso objetivo é desenvolver a tecnologia, o conhecimento operacional e os dados de treinamento permitidos necessários para um futuro em que pessoas, IA, robôs de serviço especializados e robôs humanoides trabalhem juntos nos setores de hospitalidade, gestão de instalações e outros setores com grande demanda de serviços. Este é um passo prático em direção à Visão 2030 da YYForce e ao nosso compromisso de avançar juntos."

Juntos, os parceiros têm como objetivo desenvolver conhecimentos práticos sobre como as pessoas, a IA e a robótica podem aprimorar as operações de hospitalidade. A colaboração conecta o foco dos hotéis no atendimento aos hóspedes e em um trabalho mais gerenciável para os Heartists com a Visão 2030 da YYForce para um ecossistema de força de trabalho integrado. As fichas informativas em anexo apresentam o escopo da implementação, o programa de pesquisa em IA e a estratégia de longo prazo.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma fornecedora de soluções para a força de trabalho e serviços integrados de gestão de instalações baseada em tecnologia. A empresa está desenvolvendo um ecossistema de força de trabalho que combina talentos humanos, pessoal sob demanda, inteligência artificial, robótica autônoma, robótica humanoide e tecnologias de gestão inteligente de instalações. Com as suas operações e plataformas tecnológicas, a YYForce busca aprimorar a produtividade da força de trabalho, a eficiência operacional e a prestação de serviços nos setores de hotelaria, instalações comerciais e outras indústrias intensivas em mão de obra.

Acesse www.yyforce.ai

Sobre o Novotel

O Novotel Hotels, Suites & Resorts oferece hotéis de destino projetados como lugares confortáveis e revigorantes, onde os hóspedes podem "dar uma pausa" e aproveitar os momentos que realmente importam. A ampla gama de hotéis, suítes e resorts da marca oferece uma infinidade de serviços para hóspedes a trabalho e a lazer, incluindo quartos espaçosos e modulares com design natural e intuitivo; alimentação 24 x 7, com opções nutritivas; espaços exclusivos para reuniões; equipe atenciosa e proativa; áreas para famílias com hóspedes mais jovens; lobbies multifuncionais; e academias de ginástica acessíveis. O Novotel, conta com mais de 540 unidades em mais de 65 países, e faz parte do Accor, um grupo hoteleiro líder mundial com mais de 5.500 propriedades em mais de 110 países. O Novotel também é uma marca participante do ALL - Accor Live Limitless – um programa de fidelidade de estilo de vida que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências.

novotel.com | all.com | group.accor.com

Sobre o Mercure

Inspirados por Mercúrio, o deus romano dos viajantes, os hotéis Mercure oferecem muito mais do que um lugar para encontrar conforto e dormir – eles são um portal para descobertas, um trampolim para explorações. Desde sua fundação em 1973, o Mercure se orgulha de oferecer padrões de alta qualidade com uma verdadeira abordagem local. Com o seu programa "Descubra o Local", o Mercure acolhe os hóspedes – seja no Rio, em Paris, em Bangkok ou em qualquer outro destino no mundo – e os mergulha instantaneamente em uma atmosfera de inspiração local. Tudo, desde o design decorativo até a nossa paixão por descobrir alimentos e bebidas locais, está enraizado nas características únicas de cada destino. Os mais de 960 hotéis Mercure em mais de 65 países estão convenientemente localizados em centros urbanos, à beira-mar ou nas montanhas. A Mercure faz parte do Accor, um dos principais grupos hoteleiros do mundo, com mais de 5.500 propriedades em mais de 110 países, e é uma marca participante do ALL - Accor Live Limitless – um programa de fidelidade de estilo de vida que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências.

O Mercure Singapore on Stevens conta com 518 quartos inspirados na região, perto da Orchard Road e do Jardim Botânico de Singapura, proporcionando uma base para "Descobrir o Local” nos bairros, na gastronomia e na cultura de Singapura. www.mercure-singapore-stevens.com.

Consultas de mídia e investidores

YYForce Inc.

Jason Zhi Yong Phua

Diretor Financeiro

enquiries@yyforce.ai

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Novotel Singapore on Stevens e Mercure Singapore on Stevens

Elsa Kimy Yue

Diretora de Marketing e Comunicações

Elsa.yue@accor.com | +65 8338 8942

Anexo A Implementação e contexto operacional

A implementação da robótica de serviços está confirmada para o Novotel Singapore on Stevens e o Mercure Singapore on Stevens. A implementação ainda não começou. As aplicações abaixo descrevem o escopo planejado; as atribuições individuais dos robôs e os arranjos operacionais serão finalizados antes do lançamento.

Aplicação Função planejada Entrega no quarto Oferta de comodidades para os hóspedes e pedidos de refeições no quarto. Os preparativos incluem a integração com os elevadores, o mapeamento de rotas e as notificações de chegada dos hóspedes. Logística de alimentos e bebidas Apoio à logística de restaurantes e banquetes, incluindo o transporte de itens e tarefas selecionadas de serviço e limpeza. O Food Exchange e o Winestone fazem parte do planejamento operacional. Limpeza Limpeza programada de áreas comuns selecionadas, lobbies e corredores de hóspedes, com a limpeza do restaurante também incluída no planejamento operacional. Suporte de concierge Auxílio com orientações aos hóspedes e consultas básicas. A assistência no check-in continua sujeita a avaliação e aprovação separadas.



Preparação para a implementação

Os preparativos abordarão o mapeamento de rotas dos robôs, a configuração dos elevadores, os requisitos de rede e as notificações dos hóspedes. As tarefas e as áreas de operação serão ajustadas às capacidades dos robôs e aos requisitos de serviço dos hotéis. O preparo técnico determinará a sequência da implementação.

Tecnologia e suporte

A YYForce fornecerá hardware, atualizações de software, manutenção e pessoal técnico nos termos do MOU. O escopo do suporte e os acordos comerciais seguirão os acordos finais das partes.

Por que a capacidade operacional é importante

O setor hoteleiro de Singapura registrou uma ocupação média de 81,9% em 2025, em comparação com 81,4% em 2024, enquanto as chegadas de visitantes internacionais chegaram a 16,9 milhões, de acordo com o Conselho de Turismo de Singapura. Esses números de todo o setor fornecem contexto para o foco da parceria na capacidade de atendimento e na produtividade.

Fonte: Singapore Tourism Board, 3 February 2026, “Record Singapore tourism receipts from January to September 2025”.

Objetivos operacionais

A comparação inicial projeta custos mensais aproximadamente 10% menores para as operações selecionadas com suporte de robótica, incluindo os custos dos robôs listados no modelo. Essa estimativa se aplica às operações abrangidas pela comparação. Uma premissa de planejamento separada estima uma redução potencial de 5% nos custos de horas extras do departamento de quartos. As estimativas usam bases diferentes e não representam uma economia combinada. Ambas estão sujeitas ao escopo de custos, à cobertura operacional e às premissas de serviço do modelo; os resultados reais serão avaliados após a implementação. As medidas de desempenho propostas incluem o tempo de entrega, as tarefas concluídas por hora de trabalho, a confiabilidade, a carga de trabalho dos colaboradores e o feedback dos hóspedes.

Anexo B Desenvolvimento de IA e robótica humanoide

Pesquisa sobre futuras aplicações em hotéis

A colaboração prevê uma segunda fase focada no treinamento e desenvolvimento do sistema robótico humanoide da YYForce e iterações futuras. A pesquisa proposta usa fluxos de trabalho do setor de hospitalidade para ajudar a empresa a entender as tarefas físicas e os requisitos de serviço que os futuros sistemas humanoides precisariam executar.

Como os fluxos de trabalho do setor de hospitalidade informam o desenvolvimento da IA

O programa tem como objetivo conectar a observação de tarefas de hospitalidade selecionadas ao desenvolvimento de hardware, software e sistemas de IA robóticos. As unidades humanoides da YYForce devem ser treinadas juntamente com o pessoal do hotel em ambientes acordados, ajudando os pesquisadores a entender como as pessoas se movimentam, realizam tarefas e se adaptam a diferentes ambientes de serviço.

Pesquisa sobre limpeza e organização

Fluxos de trabalho selecionados de camareiros serão observados para o mapeamento dos movimentos, ambientes físicos e requisitos espaciais. Este trabalho tem como objetivo ajudar a YYForce a entender tarefas complexas de limpeza e transformá-las em futuros recursos automatizados de limpeza de quartos.

Pesquisa sobre banquetes e atendimento aos hóspedes

Fluxos de trabalho selecionados de banquetes irão ajudar os pesquisadores a entender os requisitos de movimentação, os protocolos de serviço e a adaptabilidade aos ambientes de eventos. Essas observações têm como objetivo apoiar futuras aplicações de serviços de banquetes e atendimento aos hóspedes.

A YYForce pretende usar as observações permitidas e os dados operacionais acordados para aprimorar o hardware, o software e os sistemas de IA robóticos. A pesquisa trata de capacidades futuras; ela não estabelece que os sistemas humanoides estejam prontos para limpar quartos ocupados ou operar em banquetes de forma independente.

Um ambiente operacional para o desenvolvimento de tecnologia

Os hotéis reúnem limpeza, logística, alimentos e bebidas, gestão de instalações e serviços aos hóspedes. A colaboração foi concebida para levar a estratégia de robótica da YYForce além das demonstrações e viabilizar que a empresa avalie como robôs de serviço especializados e futuros sistemas humanoides podem trabalhar ao lado de pessoas nessas funções. A YYForce espera que os insights contribuam para aplicações que possam ser adaptadas a outros ambientes com grande demanda de serviços.

Dados de pesquisa e propriedade intelectual

Os acordos contratuais celebrados entre as partes irão reger as atividades de pesquisa, o uso permitido de dados e a propriedade dos resultados da pesquisa. O objetivo da YYForce é desenvolver know-how exclusivo em robótica e conjuntos de dados operacionais a partir de pesquisas permitidas, enquanto os hotéis mantêm os direitos sobre seus protocolos operacionais, informações comerciais confidenciais e ativos de marca. Qualquer uso de dados pessoais de hóspedes ou funcionários exigirá uma análise separada e proteções adequadas.

Comentário adicional da YYForce

"Podemos implementar robôs especializados para tarefas que já podem ser automatizadas e, ao mesmo tempo, treinar sistemas humanoides para entender atividades de hospitalidade mais complexas, como serviços de limpeza e operações de banquetes."

Mike Fu, CEO, YYForce Inc.

Anexo C Visão 2030 da YYForce e declarações corporativas

Visão 2030 da YYForce

A colaboração está alinhada com a Visão 2030 da YYForce de desenvolver um futuro ecossistema integrado de força de trabalho que combine:

• Soluções de força de trabalho humana e pessoal sob demanda

• Inteligência Artificial

• Robótica de serviço autônoma

• Robótica humanoide

• Tecnologias inteligentes de gestão de instalações

• Sistemas de gestão operacional e de força de trabalho baseados em dados

O objetivo de longo prazo da empresa é que a automação assuma atividades selecionadas que sejam repetitivas, exijam intensa logística e demandem esforço físico, enquanto as pessoas se concentram no atendimento, na tomada de decisões e no relacionamento com o cliente. A YYForce espera obter insights das operações de hospitalidade para apoiar aplicativos que possam ser adaptados a outros ambientes com uso intensivo de serviços.

A empresa acredita que o setor de hospitalidade oferece um ambiente importante no qual esse modelo de força de trabalho composta por humanos e máquinas pode ser desenvolvido e avaliado. A iniciativa tem como objetivo desenvolver conhecimentos operacionais e capacidades de robótica que possam apoiar futuras aplicações comerciais em todos os setores de serviços.

"Esta colaboração representa mais um passo em direção à Visão 2030 da YYForce e ao nosso compromisso de avançar juntos."

Mike Fu, CEO, YYForce Inc.

Declarações de previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis para ela. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, mudanças esperadas nas receitas, custos e despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/376335e5-7ac5-4266-83c2-a881bc3c5fcc

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9845995)