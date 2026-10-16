Seu cachorro percebe mais do que carinho? Especialista destaca sinais de tristeza que os cães podem captar nos tutores e chama atenção para essa capacidade

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Quem convive com um cão pode ter presenciado uma cena comum: em um dia difícil, o animal se aproxima e permanece ao lado da pessoa, sem pedir atenção ou iniciar brincadeiras. De acordo com o treinador canino César Millán, essa atitude ocorre porque os cães observam os seres humanos constantemente e reagem aos sinais reveladores de sentimentos.

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O especialista ressalta que essa ligação com os tutores vai além do afeto. Conforme declarou Millán: "As pessoas acreditam que os cães apenas sentem o amor, mas também podem sentir sua tristeza, sua frustração, sua confusão, seu tédio ou sua preguiça". A afirmação reforça a sensibilidade desses animais diante das oscilações de ânimo dos indivíduos.

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Sinais observados pelos animais

Segundo Millán, os cães captam o que acontece com uma pessoa por meio da observação do cotidiano, mesmo quando nada é dito em voz alta. O entendimento acontece por estímulos específicos: volume da voz, tom, postura corporal, gestos e expressões faciais. Modificações na rotina e na maneira habitual de convivência também chamam a atenção do animal.

A combinação de fatores esclarece o motivo de certas mudanças de comportamento quando o dono enfrenta momentos difíceis. Essa atitude não representa necessariamente uma resposta aprendida após uma ordem: o animal reage ao que nota no próprio ambiente. As emoções caninas se manifestam no modo de buscar aproximação física.

Pesquisa da Universidade de Helsinque

A percepção descrita pelo treinador coincide com uma investigação científica da Universidade de Helsinque. O estudo analisou a forma como os cães encaram rostos de pessoas e de outros animais, avaliando para onde direcionavam a atenção e as reações diante de expressões faciais distintas.

Os animais mantinham a fixação por mais tempo na área dos olhos ao encarar rostos de outros cães. Já na interpretação das expressões humanas, eles buscavam informações em várias partes do rosto para compreender os sinais.

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Diante de uma face com postura ameaçadora, os cães costumavam desviar a vista. A equipe científica relacionou o comportamento a atitudes de apaziguamento e à convivência de longo prazo mantida entre cães e seres humanos.