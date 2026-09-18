Como identificar se seu cachorro está estressado: 7 sinais que você ignora

Em 2026, a preocupação com a saúde mental dos animais de estimação tem ganhado cada vez mais espaço, e muitos tutores buscam entender melhor o comportamento de seus cães. Gestos que parecem inofensivos ou manias podem, na verdade, ser sinais claros de que o cachorro está estressado ou ansioso. Identificar esses sinais é o primeiro passo para garantir o bem-estar do pet e ajustar a rotina para que ele se sinta mais seguro e feliz.

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Compreender a linguagem corporal e as mudanças de comportamento do seu animal é fundamental. Muitas vezes, um cachorro não demonstra seu desconforto de maneira óbvia, como latidos excessivos ou agressividade. Os sinais podem ser sutis e facilmente confundidos com traços de personalidade ou cansaço, o que exige atenção redobrada dos donos para agir antes que o quadro se agrave.

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O que é o estresse canino?

O estresse canino é uma reação do corpo a situações que o animal percebe como desafiadoras ou ameaçadoras. Fatores como mudanças no ambiente, solidão, falta de estímulos ou até mesmo barulhos altos podem desencadear essa resposta, afetando diretamente a saúde física e emocional do pet.

Sete sinais de estresse em cães que você pode não notar

Bocejos e lamber os lábios: quando acontecem fora de um contexto de sono ou fome, bocejos repetitivos e o ato de lamber os lábios ou o focinho constantemente são sinais clássicos de desconforto e ansiedade. Orelhas para trás e corpo rígido: a postura do cão diz muito sobre seu estado emocional. Orelhas baixas ou coladas na cabeça, combinadas com um corpo tenso e o rabo entre as pernas, indicam medo ou estresse. Recusar petiscos ou comida: um cachorro estressado pode perder o interesse em alimentos que normalmente adora. A perda de apetite é um indicador importante de que algo não vai bem. Esconder-se ou evitar interação: se o seu cão, que costuma ser sociável, de repente começa a se esconder ou a evitar o contato com pessoas e outros animais, ele pode estar se sentindo sobrecarregado. Lamber ou morder as patas excessivamente: embora possa indicar alergias, a lambedura compulsiva das patas é também um comportamento autocalmante que muitos cães adotam quando estão ansiosos. Rosnar em situações comuns: um rosnado baixo não é apenas um sinal de agressividade. Muitas vezes, é a forma que o cão encontra para dizer "estou desconfortável, por favor, pare". Olhar arregalado ('olho de baleia'): termo técnico usado por especialistas, ocorre quando a parte branca dos olhos do cão (a esclera) fica muito visível. É um sinal claro de que ele está se sentindo ameaçado ou está extremamente estressado com a situação.

O que fazer se seu cachorro apresentar sinais de estresse?

Ao identificar um ou mais desses comportamentos, o primeiro passo é tentar entender a causa do estresse. Algumas medidas simples podem ajudar a aliviar a tensão do animal:

Crie um ambiente seguro: ofereça um local tranquilo onde o cachorro possa se refugiar quando se sentir inseguro.

Mantenha uma rotina: cães se sentem mais seguros com horários previsíveis para alimentação, passeios e brincadeiras.

Invista em enriquecimento ambiental: brinquedos interativos e atividades que estimulem o faro e o raciocínio ajudam a gastar energia e a reduzir a ansiedade.

Consulte um veterinário: é fundamental descartar qualquer problema de saúde que possa ser a causa do desconforto. Em alguns casos, o profissional pode indicar um especialista em comportamento animal. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima