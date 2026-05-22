Ansiedade de separação em cães: como identificar e ajudar o seu pet

Seu cachorro fica agitado só de ver você pegar as chaves ou a bolsa? Latidos incessantes, choro e até objetos destruídos pela casa quando ele fica sozinho são mais do que simples manhas. Esses comportamentos podem ser sinais claros de ansiedade de separação, um problema que afeta cerca de 15% dos cães, mas que pode ser tratado com paciência e as estratégias certas.

A ansiedade de separação ocorre quando um cão com forte apego aos seus tutores se sente angustiado na ausência deles. Esse estresse não é um ato de desobediência, mas sim uma manifestação de pânico. O pet simplesmente não aprendeu a lidar com a solidão e acredita que foi abandonado, o que desencadeia uma série de reações.

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Como identificar os sinais

Os sintomas podem variar em intensidade, mas alguns são bastante característicos e ajudam a diferenciar o problema de um simples tédio. Uma dica prática é usar câmeras para monitorar o comportamento do cão durante sua ausência, o que facilita o diagnóstico correto. Fique atento se ele apresenta um ou mais dos seguintes comportamentos, principalmente quando está sozinho ou percebe que você está prestes a sair.

Vocalização excessiva: latidos, uivos e choros que começam logo após a saída do tutor e podem durar horas.

Comportamento destrutivo: roer móveis, arranhar portas e janelas (especialmente os pontos de saída) ou destruir objetos pessoais do tutor.

Necessidades fora do lugar: urinar ou defecar em locais inadequados, mesmo que o cão seja treinado.

Agitação e sinais físicos: andar de um lado para o outro, salivar em excesso, tremer ou respirar de forma ofegante.

Dicas práticas para ajudar seu pet

A boa notícia é que é possível ajudar seu cão a se sentir mais seguro. O objetivo é mostrar a ele que ficar sozinho não é algo ruim e que você sempre voltará. O processo exige consistência e pode levar tempo.

Comece tornando suas saídas e chegadas menos emotivas. Evite despedidas longas e cheias de afeto, assim como festas exageradas ao retornar. Aja com naturalidade para que esses momentos não se tornem o pico de ansiedade ou euforia do dia dele.

Promova o enriquecimento ambiental. Deixe brinquedos interativos que liberam petiscos, estimulando o cão a se manter ocupado e a gastar energia mental. Uma rotina de passeios e atividades físicas também é fundamental, pois um cão cansado tende a ficar mais relaxado.

Outra técnica eficaz é dessensibilizar o pet aos gatilhos da sua saída. Pegue as chaves, vista o casaco e ande pela casa sem sair. Repita isso várias vezes ao dia. Depois, comece a sair por períodos muito curtos, como 30 segundos, e aumente o tempo gradualmente. Se os sintomas persistirem ou forem muito intensos, buscar a orientação de um veterinário ou de um adestrador especializado em comportamento animal é o caminho mais seguro. Em alguns casos, o uso de feromônios sintéticos, florais ou fitoterápicos pode ser recomendado como terapia complementar para ajudar a acalmar o animal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.