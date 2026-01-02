Seu cão late muito? Veja dicas de como acalmá-lo

O latido é a principal forma de comunicação dos cães, mas quando se torna excessivo, geralmente sinaliza que algo não vai bem. Entender a causa do comportamento é o primeiro passo para encontrar a solução e restaurar a paz em casa, tornando o ambiente acolhedor com o melhor amigo do homem.

Na maioria das vezes, o excesso de latidos está ligado ao tédio, ansiedade de separação, medo ou busca por atenção. Um cão que passa longos períodos sozinho, sem estímulos adequados, pode latir para gastar a energia acumulada ou expressar sua solidão. Outros latem como um alerta, reagindo a barulhos externos, como campainhas, carros ou pessoas passando na rua.

Com paciência e as técnicas certas, é possível reverter esse quadro. O foco deve ser em atender às necessidades físicas e mentais do animal, além de estabelecer uma comunicação clara por meio do adestramento. Ações simples podem gerar resultados significativos em poucas semanas.

O que fazer para diminuir os latidos

A mudança de comportamento do seu cão começa com ajustes na rotina diária. Oferecer mais estímulos e criar um ambiente seguro são atitudes fundamentais para acalmar o animal. Adotar uma abordagem consistente ajuda o pet a entender o que é esperado dele.

Aumente os passeios e exercícios: um cão cansado física e mentalmente tende a ser mais calmo e relaxado em casa. Atividades como caminhadas, corridas e brincadeiras de buscar a bolinha são ótimas para gastar energia de forma positiva.

Invista em enriquecimento ambiental: brinquedos interativos, quebra-cabeças com petiscos e ossos para roer mantêm o cão ocupado, especialmente quando ele está sozinho. Isso combate o tédio e direciona o foco para uma atividade produtiva.

Use o adestramento positivo: ensine o comando "quieto". Quando ele parar de latir, mesmo que por poucos segundos, ofereça um petisco como recompensa. A repetição associa o silêncio a algo positivo.

Evite punições e gritos: gritar pode ser interpretado pelo cão como um incentivo, como se você estivesse latindo junto com ele. Isso tende a aumentar a agitação e a ansiedade, piorando o problema.

Gerencie o ambiente: se o cão late para pessoas ou outros animais na rua, feche a cortina ou limite o acesso à janela. Reduzir os gatilhos visuais que causam a reação é uma forma eficaz de controle.

Se as tentativas não surtirem efeito, é importante buscar ajuda profissional. Um médico veterinário pode descartar problemas de saúde, como dor ou desconforto, que podem estar causando os latidos. Um adestrador qualificado também pode identificar a raiz do problema e criar um plano de treinamento específico para o seu pet.

