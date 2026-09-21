A ciência confirma: seu cachorro sabe exatamente como você está se sentindo

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Quem tem um cão em casa provavelmente já notou um comportamento peculiar. Em certos dias, o animal se aproxima sem ser chamado, deita ao lado e permanece quieto, sem pedir nada ou brincar. Por muito tempo, essa atitude foi atribuída ao instinto, mas evidências apontam para algo mais concreto: o cão detectou que algo não está bem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

César Millán, um dos treinadores de cães mais conhecidos do mundo, afirma que os animais percebem muito mais que o carinho de seus tutores. “As pessoas acreditam que os cães sentem apenas amor, mas eles também podem sentir sua tristeza, frustração, confusão, tédio ou preguiça”, declara o especialista.

Leia Mais

O que há por trás do comportamento do seu cão

Segundo Millán, os cães não precisam de explicações para entender como uma pessoa se sente. A principal ferramenta deles é a observação contínua do comportamento humano. Eles prestam atenção ao tom de voz, que muda sutilmente quando alguém está calmo ou tenso.

Os animais também leem a linguagem corporal, a postura e as expressões faciais, com foco especial em mudanças na região dos olhos. Além disso, registram alterações na rotina ou na forma como as pessoas interagem. Esse conjunto de sinais explica por que muitos cães mudam seu comportamento quando seus tutores enfrentam dificuldades emocionais.

O que a ciência confirma

As observações de Millán são apoiadas pela ciência. Um estudo da Universidade de Helsinque analisou como os cães observam rostos de pessoas e de outros cães, com resultados reveladores. Os pesquisadores verificaram que os animais dão atenção especial aos olhos e ajustam seu comportamento com base na expressão que veem.

Ao olhar para outros cães, eles fixam a visão por mais tempo na área ocular. Já ao observar rostos humanos, usam informações de toda a face para interpretar o estado emocional da pessoa. Diante de expressões ameaçadoras, os cães tendem a desviar o olhar, um comportamento ligado a sinais de apaziguamento desenvolvido ao longo de séculos de convivência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A capacidade dos cães de ler emoções humanas é resultado de milhares de anos de coexistência. Os animais que melhor interpretavam seus tutores tinham mais chances de prosperar. Essa habilidade, aprimorada de geração em geração, permite que um cão detecte tristeza, frustração ou medo sem que uma única palavra seja dita.