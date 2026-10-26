Horóscopo do Dia para Sagitário
Horóscopo do Dia para Sagitário
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SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
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Horóscopo do Dia para Sagitário
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Amor
Ansiosa e emocional demais com o seu parceiro. Isso pode atrapalhar a relação, sendo necessário que você leve as coisas mais tranquilamente hoje.
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Trabalho
Aproveite o tempo livre para começar a planejar algum tipo de projeto ou negócio próprio, pois, pode estar chegando a hora ideal de valorizar o seu talento por si mesma.
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Bem Estar
Seu signo pede por mais horas de sono, mas o suficiente, não exageros. Se acordar se sentindo bem disposta para começar suas atividades, corra.
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O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.