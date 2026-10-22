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Elon Musk elogia exigência europeia para o conector USB tipo C, e o motivo coloca em destaque uma mudança que pode fazer diferença na rotina dos consumidores

Bilionário surpreende ao apoiar exigência que aposentou cabos da Apple; medida histórica beneficia milhões e simplifica a rotina de recarga

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
22/10/2026 14:44

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Elon Musk elogia exigência europeia para o conector USB tipo C, e o motivo coloca em destaque uma mudança que pode fazer diferença na rotina dos consumidores
Elon Musk, CEO da Tesla e X, elogiou a regulamentação da União Europeia que impôs o padrão USB-C para eletrônicos, contrariando a Apple crédito: Créditos: depositphotos.com / Image Press Agency

Elon Musk expressou elogios inesperados aos reguladores da União Europeia. O diretor-executivo da Tesla e da plataforma X reconheceu a atuação da autoridade regulatória europeia ao forçar a Apple a adotar padrões universais de recarga com a tecnologia USB-C em todo o ecossistema da marca.

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O executivo afirmou que o mérito deve ser atribuído a quem tem direito pela reformulação nas diretrizes de mercado. Essa imposição governamental eliminou conectores proprietários exclusivos, cenário demonstrado pelo fim da porta Lightning criada pela Apple para os próprios aparelhos.

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Alinhamento com a defesa do consumidor

A declaração destaca uma ocorrência rara no setor tecnológico, marcada pela aprovação de um executivo de destaque a imposições estatais rígidas. O posicionamento converge com os esforços de grupos de defesa do consumidor, cujas reivindicações focam na diminuição do lixo eletrônico e na simplificação da recarga de aparelhos.

Ao analisar os impactos práticos da regra, Musk definiu o padrão universal como uma vitória evidente para usuários comuns. A unificação dos fios remove a irritação diária de carregar múltiplos cabos proprietários incompatíveis no cotidiano, aposentando os antigos conectores Lightning.

Fim da resistência e transição obrigatória

O gesto do líder da Tesla funcionou como uma crítica indireta à postura da Apple. Antes da exigência europeia, a fabricante mantinha resistência histórica contra a unificação das portas de conexão. A exigência oficial estabeleceu uma transição obrigatória para a entrada USB-C em toda a indústria tecnológica para os seguintes eletrônicos:

O mandato europeu atende a justificativas centradas na contenção da desordem eletrônica e na redução do desperdício industrial gerado na fabricação de peças. O conceito de unificação espelha a busca da própria Tesla por ecossistemas integrados de recarga, movimento exemplificado pela abertura de sua rede Supercharger.

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