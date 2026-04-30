UE anuncia planos para relaxar normas sobre fusões empresariais

A União Europeia (UE) anunciou, nesta quinta-feira (30), planos para renovar seu marco normativo sobre fusões empresariais para criar companhias europeias capazes de competir com suas concorrentes americanas e chinesas.

A maior revisão das normas em duas décadas ocorre em um momento em que a UE teme ficar ainda mais atrás em relação às maiores economias do mundo se não fizer mais para impulsionar a indústria europeia.

"A Europa precisa de empresas audaciosas e inovadoras que possam competir no cenário mundial. Temos o talento. Agora, devemos construir o entorno para os próximos líderes da Europa", afirmou, em um comunicado, a chefe da UE, Ursula von der Leyen.

Em suas decisões sobre fusões, a UE se centrou em priorizar o consumidor, optando por bloquear acordos se implicassem o risco de preços mais altos para os cidadãos e a concorrência desleal.

Agora, a Comissão Europeia, o braço executivo da UE e regulador da concorrência, quer que as normas reflitam "o contexto geopolítico e comercial mutável de hoje, no qual a escala industrial e a competitividade global" são mais importantes.

A Comissão propôs que os reguladores levem em conta se as fusões "beneficiam o mercado interno e promovem a competitividade global".

A comissária europeia da Concorrência, Teresa Ribera, insistiu que a "equidade" seguirá sendo um princípio fundamental e acrescentou que as normas continuarão protegendo "mercados sólidos e competitivos, sem permitir um acúmulo de poder que possa ser objeto de abuso".

Alemanha e França levam muito tempo reivindicando uma reforma das normas desde que a UE bloqueou, em 2019, a fusão ferroviária entre a alemã Siemens e a francesa Alstom.

A esperança era que isso abrisse o caminho para o tão ansiado gigante europeu capaz de fazer frente ao concorrente chinês CRRC, apoiado pelo Estado.

Nesse momento, a UE temia que a fusão encarecesse as passagens de trem.

A UE publicou o esboço das diretrizes para receber comentários até 26 de junho, o que significa que poderiam ser modificadas antes de sua adoção formal.

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