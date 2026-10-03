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Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)?

Bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), em Oviedo, na Espanha; saiba mais informações e onde assistir ao confronto

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
03/10/2026 09:04

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Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)?
Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)?
Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)? (Jogadores da Espanha em partida pela Liga das Nações da UEFA)

Neste sábado (3/10), Espanha e República Tcheca se enfrentam no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha, pela terceira rodada do Grupo C da Liga das Nações da UEFA. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília). A Espanha lidera a chave, com seis pontos, enquanta República Tcheca, com zero, é a lanterna.

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A Espanha venceu os dois jogos que disputou até agora: 3 a 2 em cima da Inglaterra na estreia e 4 a 1 diante da Croácia pela segunda rodada. Já a República Tcheca, perdeu os dois jogos. Na estreia, saiu de campo derrotada pela Croácia por 2 a 1. Na rodada seguinte, perdeu para a Inglaterra por 2 a 0.

Espanha x República Tcheca: onde assistir

A partida entre Espanha e República Tcheca terá transmissão do sportv (TV fechada) e da Disney+ (streaming).

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Espanha x República Tcheca: prováveis escalações

  • Espanha: Unai Simón, Marc Pubill, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Martin Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López, Álex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
  • República Tcheca: Matej Kovár, Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci, Jirí Sláma, Lukás Cerv, Michal Sadílek, Matej Radosta, Pavel Sulc, Adam Karabec, Adam Hlozek. Técnico: Santi Denia.

Espanha x República Tcheca: arbitragem

  • Árbitro: Vassilis Fotias (GRE)
  • Auxiliares: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE)
  • VAR: Angelos Evangelou (GRE)

A notícia Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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