Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)?
Bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), em Oviedo, na Espanha; saiba mais informações e onde assistir ao confronto
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Neste sábado (3/10), Espanha e República Tcheca se enfrentam no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha, pela terceira rodada do Grupo C da Liga das Nações da UEFA. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília). A Espanha lidera a chave, com seis pontos, enquanta República Tcheca, com zero, é a lanterna.
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A Espanha venceu os dois jogos que disputou até agora: 3 a 2 em cima da Inglaterra na estreia e 4 a 1 diante da Croácia pela segunda rodada. Já a República Tcheca, perdeu os dois jogos. Na estreia, saiu de campo derrotada pela Croácia por 2 a 1. Na rodada seguinte, perdeu para a Inglaterra por 2 a 0.
Espanha x República Tcheca: onde assistir
A partida entre Espanha e República Tcheca terá transmissão do sportv (TV fechada) e da Disney+ (streaming).
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Espanha x República Tcheca: prováveis escalações
- Espanha: Unai Simón, Marc Pubill, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Martin Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López, Álex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
- República Tcheca: Matej Kovár, Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci, Jirí Sláma, Lukás Cerv, Michal Sadílek, Matej Radosta, Pavel Sulc, Adam Karabec, Adam Hlozek. Técnico: Santi Denia.
Espanha x República Tcheca: arbitragem
- Árbitro: Vassilis Fotias (GRE)
- Auxiliares: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE)
- VAR: Angelos Evangelou (GRE)
A notícia Em qual canal vai passar Espanha x República Tcheca pela Liga das Nações hoje (3/10)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara