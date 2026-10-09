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Praça da Liberdade tem arte, ciência e lazer na semana das crianças, em BH

Iniciativa reúne oficinas científicas, atividades cívicas e atrações culturais na Alameda da Educação. Ação incentiva o resgate da convivência comunitária

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
09/10/2026 11:52 - atualizado em 09/10/2026 11:53

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"Se essa rua fosse nossa" traz lazer e comunidade para os frequentadores e crianças na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte
"Se essa rua fosse nossa" traz lazer para os frequentadores e crianças na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte crédito: Reprodução/MMGerdau

Crianças, famílias e a comunidade terão acesso gratuito a oficinas de arte, ciência, cultura, música, lazer, serviços de orientação e distribuição de alimentos em ação durante a semana das crianças, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, neste sábado (10/10).

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Das 10h às 16h30, a Alameda da Educação, localizada em frente ao prédio rosa, na Praça da Liberdade, recebe a 9ª edição do evento "Se Essa Rua Fosse Nossa" (programação abaixo).

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A iniciativa é idealizada pelo MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal com a finalidade de propor novas formas de brincar, aprender e usufruir o espaço urbano. A ação articula múltiplos polos culturais para converter a rua em um centro de convivência e desenvolvimento social.

O impacto da iniciativa atua em âmbito municipal, incidindo sobre o segmento de lazer cultural e sobre as famílias de Belo Horizonte.

A ocupação temporária do espaço público reforça os direitos dos cidadãos à infraestrutura urbana aberta, incentivando a apropriação coletiva de áreas históricas da capital mineira por diferentes faixas etárias.

O projeto foi concebido em 2018 a partir de uma oficina voltada para crianças de 2 a 6 anos. Desde sua origem, a proposta busca integrar a comunidade com equipamentos culturais do entorno da praça, resgatando o ato de brincar na rua como um facilitador do desenvolvimento infantil, da criatividade e da formação de laços comunitários.

Quais os atrativos?

Entre os atrativos da programação estão iniciativas científicas e tecnológicas, como a observação solar guiada pelo Espaço do Conhecimento UFMG, a exploração de cavernas mineiras em óculos 3D pelo Grupo de Estudos Espeleológicos Opilião e uma oficina de criação de quadrinhos combinada a recursos de inteligência artificial conduzida por Danilo Ramos (UFMG).

O MM Gerdau também apresenta a ação "Corpo Brincante - Minerais em Ação", articulando noções de geociências a jogos corporais de adivinhação.

A dimensão socioassistencial e cívica da agenda envolve atendimento jurídico gratuito e brinquedos infláveis fornecidos pela OAB-MG, com o projeto Direito & Brincar, além de dinâmicas sobre cidadania fiscal e debates sobre o direito à cidade organizados pela PUC Minas Lourdes.

O evento contempla ainda uma feira de adoção de animais castrados e vacinados e distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e água pelo Instituto Unimed-BH.

A Praça da Liberdade tem histórico consolidado na realização de feiras literárias, festivais de ciências e encontros de ocupação infantil organizados periodicamente pelos museus que integram o Circuito Liberdade.

Atividades com foco similar de ocupação urbana, mediação científica e incentivo à convivência comunitária costumam marcar os fins de semana do local, sem registro de incidentes físicos ou danos no perímetro.

Programação

AÇÃO: TRAÇOS E CORES DE BH: UMA VIAGEM PELO PATRIMÔNIO


INSTITUIÇÃO: PONTO CULTURAL CDL

DATA: 10/10/2026 | sábado


HORA: 10h às 12h

Uma oficina lúdica e criativa que convida as crianças a conhecer e representar, por meio da pintura, os patrimônios de Belo Horizonte. A atividade propõe um encontro entre arte, memória e história, estimulando o olhar das crianças para os espaços, lugares e símbolos que fazem parte da identidade da cidade.


AÇÃO: SESSÃO DE DESENHO COM MODELO VIVO

INSTITUIÇÃO: CASA DOS QUADRINHOS

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 12h

Uma atividade de desenho que convida os participantes a observar e representar um modelo vivo, explorando diferentes possibilidades de traço, proporção e expressão.


AÇÃO: OBSERVAÇÃO SOLAR

INSTITUIÇÃO: ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h30 às 12h

Uma experiência de observação do Sol que convida o público a conhecer e explorar o astro por meio de equipamentos de observação. A atividade está sujeita às condições climáticas.


AÇÃO: RODA DE CONVERSA SOBRE DIREITO À CIDADE E À CULTURA

INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h30 às 12h30

Um espaço de diálogo e reflexão sobre o direito à cidade e o acesso à cultura, promovendo a participação e a construção coletiva de ideias sobre os espaços urbanos.


AÇÃO: BRINQUEDOS INFLÁVEIS

INSTITUIÇÃO: OAB-MG E O PROJETO DIREITO & BRINCAR

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 13h

Uma área de recreação com brinquedos infláveis, incluindo cama elástica, chute ao gol e castelinho com escorregador, proporcionando momentos de diversão para as crianças.


AÇÃO: PINTURA FACIAL

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 13h

Uma atividade recreativa que convida as crianças a escolherem desenhos e cores para personalizar o rosto, estimulando a criatividade e a diversão.


AÇÃO: MASCOTE DO INSTITUTO UNIMED-BH

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 13h

A presença da Flora, mascote do Instituto Unimed-BH proporcionará um momento de interação e diversão com o público durante o evento.


AÇÃO: ORIENTAÇÃO JURÍDICA

INSTITUIÇÃO: OAB-MG E O PROJETO DIREITO & BRINCAR

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 13h

Uma ação de atendimento e orientação jurídica gratuita, realizada por profissionais da área e voluntários, para esclarecer dúvidas e orientar o público sobre diferentes questões jurídicas.


AÇÃO: ALIMENTAÇÃO

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH, OAB-MG E O PROJETO DIREITO & BRINCAR

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 13h

O Instituto Unimed-BH, em parceria com a OAB-MG, também realizará a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e água durante a programação.


AÇÃO: DINÂMICAS “O BAIRRO” E “A ILHA” - PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL DA RFB

INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 13h

Dinâmicas educativas que abordam, de forma lúdica e participativa, temas relacionados à cidadania fiscal e à vida em sociedade, com atividades voltadas principalmente ao público em idade escolar.


AÇÃO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E BRINCADEIRAS PARA A FAMÍLIA

INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 14h

Uma programação para toda a família, reunindo contação de histórias e brincadeiras que estimulam a imaginação, a criatividade e a interação entre crianças e adultos.

AÇÃO: ADOÇÃO DE CÃES E GATOS

INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 14h

Uma ação de adoção responsável que aproximará o público de cães e gatos que buscam um novo lar, contribuindo para a promoção do bem-estar e da proteção animal.
Animais vacinados e castrados, conforme idade*

AÇÃO: CONEXÃO SAÚDE ÚNICA: CUIDADOS DOS ANIMAIS E PROTEGENDO A FAMÍLIA

INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 14h

Uma atividade que aborda a relação entre a saúde dos animais, das pessoas e do meio ambiente, promovendo informações e reflexões sobre o cuidado e a convivência responsável.

AÇÃO: PLAYTEST - JOGOS DIGITAIS

INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 16h30

Uma experiência de teste de jogos digitais, convidando o público a conhecer e experimentar diferentes propostas desenvolvidas na área de jogos.


AÇÃO: ÓCULOS 3D – VISITAS VIRTUAIS A CAVERNAS DE MINAS GERAIS

INSTITUIÇÃO: OPILIÃO - GRUPO DE ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h às 16h30

Uma experiência imersiva que permite ao público conhecer cavernas de Minas Gerais por meio de óculos 3D, aproximando os participantes do universo da espeleologia e do patrimônio subterrâneo do estado.


AÇÃO: TRAVESSIA: RASTROS EM COR

INSTITUIÇÃO: CASA FIAT DE CULTURA

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 10h30 e 15h

Uma atividade artística que convida os participantes a experimentar cores, formas e traços por meio de papel, lápis de cera e fita-crepe, explorando diferentes possibilidades de criação.


AÇÃO: ESPETÁCULO INFANTIL

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 11h às 11h50

Uma apresentação especialmente voltada ao público infantil, com uma programação lúdica e divertida para crianças e famílias.


AÇÃO: CORPO BRINCANTE - MINERAIS EM AÇÃO

INSTITUIÇÃO: MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL

DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 11h às 12h e 15h às 16h30


O MM Gerdau realizará a atividade Corpo Brincante - Minerais em Ação, uma brincadeira coletiva que ocupa o espaço da rua e resgata jogos tradicionais da infância como ponto de partida para um aprendizado divertido. A partir das características e curiosidades de diferentes minerais, os participantes serão convidados a criar movimentos corporais e, divididos em grupos, representar esses elementos para que os demais adivinhem qual mineral está sendo representado. A atividade propõe uma aproximação lúdica entre ciência, corpo e brincadeira.


AÇÃO: BLOCOSHOW


INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH


DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 12h10 às 12h30
Uma apresentação musical com aproximadamente 14 integrantes, levando música e animação para o público do evento.


AÇÃO: OFICINA DE CRIAÇÃO DE QUADRINHOS E QUIZ COM IA


INSTITUIÇÃO: DANILO RAMOS (UFMG)


DATA: 10/10/2026 | sábado


HORA: 14h às 15h


Uma oficina que apresenta possibilidades de uso da inteligência artificial para a criação de conteúdos, permitindo que os participantes escolham entre desenvolver uma história em quadrinhos ou criar um quiz.


AÇÃO: PERCEBER E RECONHECER PARA PROTEGER


INSTITUIÇÃO: ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

DATA: 10/10/2026 | sábado


HORA: 15h às 16h

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Uma atividade que propõe ao público observar, reconhecer e refletir sobre o ambiente ao seu redor, estimulando a percepção e o cuidado com o espaço em que vivemos.

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