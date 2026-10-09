Praça da Liberdade tem arte, ciência e lazer na semana das crianças, em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Crianças, famílias e a comunidade terão acesso gratuito a oficinas de arte, ciência, cultura, música, lazer, serviços de orientação e distribuição de alimentos em ação durante a semana das crianças, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, neste sábado (10/10).

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Das 10h às 16h30, a Alameda da Educação, localizada em frente ao prédio rosa, na Praça da Liberdade, recebe a 9ª edição do evento "Se Essa Rua Fosse Nossa" (programação abaixo).

A iniciativa é idealizada pelo MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal com a finalidade de propor novas formas de brincar, aprender e usufruir o espaço urbano. A ação articula múltiplos polos culturais para converter a rua em um centro de convivência e desenvolvimento social.

O impacto da iniciativa atua em âmbito municipal, incidindo sobre o segmento de lazer cultural e sobre as famílias de Belo Horizonte.

A ocupação temporária do espaço público reforça os direitos dos cidadãos à infraestrutura urbana aberta, incentivando a apropriação coletiva de áreas históricas da capital mineira por diferentes faixas etárias.

O projeto foi concebido em 2018 a partir de uma oficina voltada para crianças de 2 a 6 anos. Desde sua origem, a proposta busca integrar a comunidade com equipamentos culturais do entorno da praça, resgatando o ato de brincar na rua como um facilitador do desenvolvimento infantil, da criatividade e da formação de laços comunitários.

Quais os atrativos?

Entre os atrativos da programação estão iniciativas científicas e tecnológicas, como a observação solar guiada pelo Espaço do Conhecimento UFMG, a exploração de cavernas mineiras em óculos 3D pelo Grupo de Estudos Espeleológicos Opilião e uma oficina de criação de quadrinhos combinada a recursos de inteligência artificial conduzida por Danilo Ramos (UFMG).

O MM Gerdau também apresenta a ação "Corpo Brincante - Minerais em Ação", articulando noções de geociências a jogos corporais de adivinhação.

A dimensão socioassistencial e cívica da agenda envolve atendimento jurídico gratuito e brinquedos infláveis fornecidos pela OAB-MG, com o projeto Direito & Brincar, além de dinâmicas sobre cidadania fiscal e debates sobre o direito à cidade organizados pela PUC Minas Lourdes.

O evento contempla ainda uma feira de adoção de animais castrados e vacinados e distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e água pelo Instituto Unimed-BH.

A Praça da Liberdade tem histórico consolidado na realização de feiras literárias, festivais de ciências e encontros de ocupação infantil organizados periodicamente pelos museus que integram o Circuito Liberdade.

Atividades com foco similar de ocupação urbana, mediação científica e incentivo à convivência comunitária costumam marcar os fins de semana do local, sem registro de incidentes físicos ou danos no perímetro.

Programação

AÇÃO: TRAÇOS E CORES DE BH: UMA VIAGEM PELO PATRIMÔNIO



INSTITUIÇÃO: PONTO CULTURAL CDL

DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 12h



Uma oficina lúdica e criativa que convida as crianças a conhecer e representar, por meio da pintura, os patrimônios de Belo Horizonte. A atividade propõe um encontro entre arte, memória e história, estimulando o olhar das crianças para os espaços, lugares e símbolos que fazem parte da identidade da cidade.



AÇÃO: SESSÃO DE DESENHO COM MODELO VIVO



INSTITUIÇÃO: CASA DOS QUADRINHOS



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 12h



Uma atividade de desenho que convida os participantes a observar e representar um modelo vivo, explorando diferentes possibilidades de traço, proporção e expressão.



AÇÃO: OBSERVAÇÃO SOLAR



INSTITUIÇÃO: ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h30 às 12h



Uma experiência de observação do Sol que convida o público a conhecer e explorar o astro por meio de equipamentos de observação. A atividade está sujeita às condições climáticas.



AÇÃO: RODA DE CONVERSA SOBRE DIREITO À CIDADE E À CULTURA



INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h30 às 12h30



Um espaço de diálogo e reflexão sobre o direito à cidade e o acesso à cultura, promovendo a participação e a construção coletiva de ideias sobre os espaços urbanos.



AÇÃO: BRINQUEDOS INFLÁVEIS



INSTITUIÇÃO: OAB-MG E O PROJETO DIREITO & BRINCAR



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 13h



Uma área de recreação com brinquedos infláveis, incluindo cama elástica, chute ao gol e castelinho com escorregador, proporcionando momentos de diversão para as crianças.



AÇÃO: PINTURA FACIAL



INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 13h



Uma atividade recreativa que convida as crianças a escolherem desenhos e cores para personalizar o rosto, estimulando a criatividade e a diversão.



AÇÃO: MASCOTE DO INSTITUTO UNIMED-BH



INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 13h



A presença da Flora, mascote do Instituto Unimed-BH proporcionará um momento de interação e diversão com o público durante o evento.



AÇÃO: ORIENTAÇÃO JURÍDICA



INSTITUIÇÃO: OAB-MG E O PROJETO DIREITO & BRINCAR



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 13h



Uma ação de atendimento e orientação jurídica gratuita, realizada por profissionais da área e voluntários, para esclarecer dúvidas e orientar o público sobre diferentes questões jurídicas.



AÇÃO: ALIMENTAÇÃO



INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH, OAB-MG E O PROJETO DIREITO & BRINCAR



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 13h



O Instituto Unimed-BH, em parceria com a OAB-MG, também realizará a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e água durante a programação.



AÇÃO: DINÂMICAS “O BAIRRO” E “A ILHA” - PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL DA RFB



INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 13h



Dinâmicas educativas que abordam, de forma lúdica e participativa, temas relacionados à cidadania fiscal e à vida em sociedade, com atividades voltadas principalmente ao público em idade escolar.



AÇÃO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E BRINCADEIRAS PARA A FAMÍLIA



INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 14h



Uma programação para toda a família, reunindo contação de histórias e brincadeiras que estimulam a imaginação, a criatividade e a interação entre crianças e adultos.



AÇÃO: ADOÇÃO DE CÃES E GATOS



INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 14h



Uma ação de adoção responsável que aproximará o público de cães e gatos que buscam um novo lar, contribuindo para a promoção do bem-estar e da proteção animal.

Animais vacinados e castrados, conforme idade*

AÇÃO: CONEXÃO SAÚDE ÚNICA: CUIDADOS DOS ANIMAIS E PROTEGENDO A FAMÍLIA



INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 14h



Uma atividade que aborda a relação entre a saúde dos animais, das pessoas e do meio ambiente, promovendo informações e reflexões sobre o cuidado e a convivência responsável.



AÇÃO: PLAYTEST - JOGOS DIGITAIS



INSTITUIÇÃO: PUC MINAS LOURDES



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 16h30



Uma experiência de teste de jogos digitais, convidando o público a conhecer e experimentar diferentes propostas desenvolvidas na área de jogos.



AÇÃO: ÓCULOS 3D – VISITAS VIRTUAIS A CAVERNAS DE MINAS GERAIS



INSTITUIÇÃO: OPILIÃO - GRUPO DE ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h às 16h30



Uma experiência imersiva que permite ao público conhecer cavernas de Minas Gerais por meio de óculos 3D, aproximando os participantes do universo da espeleologia e do patrimônio subterrâneo do estado.



AÇÃO: TRAVESSIA: RASTROS EM COR



INSTITUIÇÃO: CASA FIAT DE CULTURA



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 10h30 e 15h



Uma atividade artística que convida os participantes a experimentar cores, formas e traços por meio de papel, lápis de cera e fita-crepe, explorando diferentes possibilidades de criação.



AÇÃO: ESPETÁCULO INFANTIL



INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 11h às 11h50



Uma apresentação especialmente voltada ao público infantil, com uma programação lúdica e divertida para crianças e famílias.



AÇÃO: CORPO BRINCANTE - MINERAIS EM AÇÃO



INSTITUIÇÃO: MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E DO METAL



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 11h às 12h e 15h às 16h30



O MM Gerdau realizará a atividade Corpo Brincante - Minerais em Ação, uma brincadeira coletiva que ocupa o espaço da rua e resgata jogos tradicionais da infância como ponto de partida para um aprendizado divertido. A partir das características e curiosidades de diferentes minerais, os participantes serão convidados a criar movimentos corporais e, divididos em grupos, representar esses elementos para que os demais adivinhem qual mineral está sendo representado. A atividade propõe uma aproximação lúdica entre ciência, corpo e brincadeira.



AÇÃO: BLOCOSHOW



INSTITUIÇÃO: INSTITUTO UNIMED-BH



DATA: 10/10/2026 | sábado

HORA: 12h10 às 12h30

Uma apresentação musical com aproximadamente 14 integrantes, levando música e animação para o público do evento.



AÇÃO: OFICINA DE CRIAÇÃO DE QUADRINHOS E QUIZ COM IA



INSTITUIÇÃO: DANILO RAMOS (UFMG)



DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 14h às 15h



Uma oficina que apresenta possibilidades de uso da inteligência artificial para a criação de conteúdos, permitindo que os participantes escolham entre desenvolver uma história em quadrinhos ou criar um quiz.



AÇÃO: PERCEBER E RECONHECER PARA PROTEGER



INSTITUIÇÃO: ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

DATA: 10/10/2026 | sábado



HORA: 15h às 16h

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Uma atividade que propõe ao público observar, reconhecer e refletir sobre o ambiente ao seu redor, estimulando a percepção e o cuidado com o espaço em que vivemos.