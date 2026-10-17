Por que perdemos mobilidade com a idade

É comum associar envelhecimento à perda de mobilidade. A pessoa começa a mais dificuldade para agachar, levantar do chão, subir escadas, caminhar mais rápido ou simplesmente calçar um sapato. Aos poucos, movimentos que antes eram automáticos passam a exigir esforço, e muitas vezes isso é aceito como uma consequência inevitável da idade. É verdade que o corpo muda com o passar dos anos, mas colocar tudo na conta do envelhecimento pode ser uma forma perigosa de simplificar o problema.

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Com o tempo, ocorre redução de massa muscular, perda de potência, menor elasticidade dos tecidos, piora do equilíbrio e queda progressiva da capacidade cardiovascular. As articulações também sofrem alterações naturais. Tudo isso faz parte do processo de envelhecimento. O ponto é que existe uma diferença enorme entre aquilo que é realmente consequência da idade e aquilo que resulta de anos de sedentarismo, pouca força muscular e redução progressiva do repertório de movimentos.

Boa parte da perda de mobilidade acontece porque o corpo vai sendo cada vez menos utilizado. A pessoa para de correr, depois deixa de agachar, evita sentar no chão, passa a escolher sempre o elevador, deixa de caminhar distâncias maiores e começa a adaptar a rotina para não precisar fazer aquilo que ficou mais difícil. Esse processo é lento e quase imperceptível. Ninguém acorda de um dia para o outro incapaz de levantar de uma cadeira baixa. A perda acontece em pequenas etapas, e o corpo vai se acomodando a esse novo padrão.

Por isso, idade cronológica não é a mesma coisa que idade funcional. Existem pessoas de 70 anos com força, equilíbrio e mobilidade melhores do que indivíduos de 50. Isso não depende apenas de genética. Atividade física, peso corporal, qualidade do sono, alimentação, histórico de lesões e, principalmente, manutenção de força ao longo da vida têm impacto enorme sobre a maneira como cada pessoa envelhece.

A musculatura talvez seja o ponto central dessa discussão. Quando perdemos força, perdemos também a capacidade de controlar o próprio corpo. Levantar da cadeira, subir um degrau, carregar compras, caminhar em terreno irregular e recuperar o equilíbrio depois de um tropeço são tarefas que dependem muito mais de força do que costumamos imaginar. Em muitos idosos, a perda de independência começa justamente aí, muito antes de surgir qualquer doença ortopédica grave.

A mobilidade das articulações também conta. Um tornozelo rígido pode alterar a marcha, dificultar agachamentos e aumentar a sobrecarga em joelhos e quadris. Quadris com pouca mobilidade interferem na forma de caminhar e levantar. Ombros rígidos tornam tarefas simples, como vestir uma camisa ou pegar algo em uma prateleira, mais difíceis. O corpo funciona em cadeia, e quando uma região deixa de se movimentar bem, outra tenta compensar.

Existe ainda um fator muito importante, que é o medo. Depois de uma queda, uma lesão ou uma crise de dor, muita gente começa a se proteger demais. Caminha menos, evita certos movimentos, reduz atividade física e passa a confiar menos no próprio corpo. Essa proteção parece fazer sentido no início, mas pode acelerar o problema. Quanto menos a pessoa se movimenta, mais perde força, mobilidade e equilíbrio. E quanto mais perde essas capacidades, mais insegura fica para se movimentar.

O objetivo, obviamente, não é esperar que alguém de 70 anos tenha o mesmo desempenho de quando tinha 30. Isso seria pouco realista. A questão é preservar aquilo que realmente importa para a vida prática: autonomia. Conseguir levantar do chão sozinho, caminhar algumas quadras, subir escadas, entrar em um carro, viajar, carregar uma mala e cuidar das próprias atividades diárias são capacidades que determinam muito mais a qualidade do envelhecimento do que qualquer número isolado em um exame.

A boa notícia é que o corpo continua respondendo ao treinamento mesmo em idades avançadas. Fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio, trabalho de mobilidade e atividade aeróbica conseguem melhorar a função em pessoas mais velhas. A adaptação pode ser mais lenta do que em um jovem, mas ela continua existindo. Começar aos 60 ou 70 anos ainda faz diferença, embora o ideal seja construir essa reserva funcional muito antes.

A medicina conseguiu aumentar de forma impressionante a expectativa de vida. O desafio atual é fazer com que esses anos adicionais sejam vividos com independência e capacidade funcional. Viver mais é importante, mas continuar capaz de usar o próprio corpo talvez seja ainda mais.

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Perder algum grau de mobilidade com a idade é natural. Aceitar passivamente uma perda acelerada por falta de movimento, força e estímulo não deveria ser. O envelhecimento não pode ser interrompido, mas a forma como chegamos a ele é, em boa parte, construída ao longo de décadas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.