O exame bonito e o paciente ruim: quem devemos tratar?

Uma das cenas mais comuns na medicina moderna acontece diante da tela do computador. O médico abre a ressonância, a tomografia ou a radiografia, observa as imagens, confere o laudo e encontra uma explicação aparentemente clara para a dor do paciente. Há uma alteração. Um desgaste. Uma hérnia. Um edema. Uma ruptura parcial. Uma inflamação. A tentação é grande: transformar imediatamente aquela imagem no diagnóstico principal. Mas a medicina raramente é tão simples.

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Na ortopedia, os exames de imagem mudaram completamente nossa capacidade de diagnosticar doenças. enxergamos estruturas com um nível de detalhe impensável algumas décadas atrás. Conseguimos identificar pequenas lesões de cartilagem, alterações tendíneas discretas, edemas ósseos, inflamações sutis e degenerações iniciais. Isso trouxe enormes avanços. O problema é que passamos a enxergar tanto que, às vezes, esquecemos de perguntar se aquilo que vemos realmente explica o que o paciente sente.

Existe uma diferença fundamental entre alteração de exame e doença clinicamente relevante. Nem todo achado de imagem é causa de dor. Nem toda degeneração precisa de tratamento. Nem toda lesão parcial exige intervenção. O corpo humano envelhece, adapta-se, compensa e acumula marcas ao longo da vida. Muitas dessas marcas aparecem nos exames sem necessariamente representar um problema ativo.

Isso é particularmente importante porque exames “bonitos” podem enganar. Às vezes, o exame mostra exatamente aquilo que esperamos encontrar, mas o paciente não melhora quando tratamos aquela alteração. Em outras situações, o exame parece assustador, mas o quadro clínico é leve e controlável. Há ainda casos em que a imagem mostra pouco, mas o paciente está extremamente limitado. A pergunta central deveria ser sempre a mesma: estamos tratando o exame ou estamos tratando a pessoa?

O risco de tratar a imagem é real. Um paciente com dor no pé pode apresentar uma pequena alteração na ressonância que chama atenção, mas sua dor pode vir de outro local, de uma sobrecarga mecânica, de uma alteração de marcha ou até de um problema neurológico. Um paciente com artrose no raio X pode dor causada por tendão, bursite ou fraqueza muscular. Um atleta com lesão visível pode estar funcionalmente bem, enquanto outro com exame discreto pode estar completamente incapaz de treinar.

O exame físico continua sendo insubstituível. Observar a marcha, palpar a região dolorosa, testar força, avaliar mobilidade, comparar lados e entender o padrão da dor são etapas que nenhuma imagem substitui. O exame de imagem deve conversar com a história clínica, não mandar nela. Quando a imagem vira dona da decisão, o risco de erro aumenta.

Também existe um efeito psicológico importante. Muitos pacientes recebem um laudo cheio de termos técnicos e passam a se sentir mais doentes do que realmente estão. Palavras como “degeneração”, “ruptura”, “desgaste”, “edema” ou “protusão” assustam. O paciente lê o exame antes da consulta, pesquisa na internet e chega convencido de que há algo grave. Às vezes, aquilo é apenas um achado comum para a idade ou uma alteração que não tem relação direta com a dor.

O contrário também acontece. Exames considerados normais podem fazer o paciente se sentir desacreditado. Ele sente dor, limita-se, deixa de trabalhar ou praticar esporte, mas ouve que “não apareceu nada”. Isso é profundamente frustrante. Dor sem alteração evidente no exame não é dor falsa. Significa apenas que a origem do problema pode não estar visível naquela imagem ou naquele método diagnóstico. A medicina precisa tomar cuidado para não transformar a ausência de achado em ausência de sofrimento.

Essa discussão é ainda mais importante em uma época de exames abundantes. Nunca foi tão fácil pedir ressonâncias, tomografias, ultrassonografias e exames laboratoriais. O acesso à imagem aumentou, mas isso não significa que a interpretação clínica tenha acompanhado no mesmo ritmo. Quanto mais se procura, mais se encontra. E quanto mais se encontra, maior o risco de valorizar alterações que talvez não precisassem ser valorizadas.

A boa medicina nasce justamente do encontro entre história, exame físico, imagem e contexto. O paciente precisa ser ouvido antes de ser enquadrado no laudo. É preciso entender quando a dor começou, o que piora, o que melhora, qual é a limitação real, quais tratamentos já foram feitos, quais são os objetivos e quais medos existem. Só depois disso o exame deve entrar como peça do quebra-cabeça.

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Talvez uma das maiores habilidades do médico seja saber quando não tratar um achado. Explicar ao paciente que determinada alteração existe, mas não é necessariamente a causa da dor, exige tempo e clareza. Muitas vezes, tranquilizar é tão importante quanto prescrever. Em outros casos, é preciso dizer o oposto: o exame parece pequeno, mas o impacto clínico é grande e merece atenção.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.