Quando a palmilha ajuda e quando ela atrapalha

Poucos tratamentos ortopédicos são tão populares quanto a palmilha. Muita gente já usou, conhece alguém que usa ou recebeu alguma recomendação para fazer uma. Ela aparece em contextos muito diferentes: dor no calcanhar, joanete, pé plano, dor no joelho, corrida, diferença de tamanho entre as pernas, diabetes, artrose, fascite plantar e até dor lombar. Para alguns pacientes, vira quase uma solução universal. Para outros, uma frustração cara dentro do sapato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A verdade está no meio do caminho. A palmilha pode ajudar muito quando bem indicada. Mas também pode atrapalhar quando usada sem diagnóstico, sem adaptação ou com a expectativa errada. Ela não é mágica, não corrige todos os problemas do pé e não substitui fortalecimento, reabilitação, controle de peso, ajuste de treino ou tratamento adequado de uma lesão. É uma ferramenta. E, como toda ferramenta, depende de saber quando e como usar.

O primeiro erro é imaginar que toda alteração da pisada precisa ser corrigida. Muitas pessoas descobrem que têm pé plano, pisada pronada ou algum desvio no teste de baropodometria e passam a acreditar que isso é automaticamente uma doença. Não é. Existem pés planos sem dor, pisadas assimétricas sem lesão e alterações mecânicas que o corpo compensou bem durante anos. Tratar exame, impressão plantar ou imagem isolada pode levar a intervenções desnecessárias.

A palmilha ajuda quando existe relação clara entre a mecânica do pé e o sintoma do paciente. Na fascite plantar, por exemplo, alguns pacientes melhoram com suporte adequado do arco e melhor distribuição de carga no calcanhar. Na metatarsalgia, uma palmilha bem feita pode reduzir a pressão na região anterior do pé. Em casos de neuroma de Morton, pode ajudar a aliviar a compressão entre os metatarsos. Em artroses do médio pé ou tornozelo, pode reduzir movimentos dolorosos e melhorar o conforto durante a marcha.

Ela também tem papel importante em algumas deformidades progressivas. No pé plano adquirido do adulto, especialmente nas fases iniciais, uma órtese adequada pode diminuir sobrecarga sobre o tendão tibial posterior e melhorar a capacidade de caminhar. Em pacientes com pé cavo, pode ajudar a distribuir melhor a carga e reduzir pontos de pressão. Em diabéticos com perda de sensibilidade, palmilhas específicas podem prevenir feridas, proteger áreas de risco e evitar complicações graves.

Mas é importante entender o limite. Uma palmilha não “reconstrói” um arco caído de forma definitiva. Não desfaz o joanete. Não cura a artrose. Não regenera tendão. Não corrige sozinha uma fraqueza muscular importante. Em muitos casos, ela melhora o ambiente mecânico para que o paciente sinta menos dor e consiga se movimentar melhor. Isso já é bastante coisa, mas não deve ser confundido com cura estrutural.

Outro problema comum é usar palmilha para compensar um tratamento que deveria ser mais amplo. Um corredor com dor por aumento exagerado de treino pode até se sentir melhor com uma palmilha, mas continuará vulnerável se não ajustar carga, fortalecer e respeitar recuperação. Um paciente com fascite plantar pode aliviar o calcanhar, mas a dor tende a voltar se a panturrilha continuar rígida, o peso seguir aumentando e o pé permanecer fraco. A palmilha pode ser parte do tratamento, não o tratamento inteiro.

Quando mal indicada, ela pode atrapalhar. Uma palmilha rígida demais pode gerar dor em outras regiões do pé. Uma correção excessiva pode alterar a marcha de forma desconfortável. Um suporte alto demais pode machucar o arco. Uma peça grossa dentro de um sapato apertado pode comprimir os dedos e piorar calos, unhas e joanetes. Às vezes, o problema não está nem na palmilha em si, mas na combinação entre palmilha e calçado inadequado.

A adaptação também importa. O pé nem sempre aceita uma mudança mecânica de imediato. Algumas palmilhas precisam ser usadas de forma progressiva, começando por poucas horas ao dia. Desconforto leve no início pode acontecer. Dor intensa, bolhas, piora clara da marcha ou surgimento de sintomas novos não devem ser ignorados. A palmilha precisa servir ao paciente, não o contrário.

O paciente deve desconfiar de promessas exageradas. Palmilhas que prometem corrigir a coluna, alinhar todo o corpo, eliminar todas as dores e prevenir qualquer lesão raramente entregam o que anunciam.

O corpo humano é mais complexo do que isso. Uma intervenção no pé pode influenciar joelho, quadril e coluna, mas nem toda dor distante será resolvida por algo colocado dentro do sapato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Palmilha boa não é aquela mais cara, mais tecnológica ou mais rígida. É aquela que faz sentido para aquele pé, naquele paciente, naquele momento. Às vezes, ela será fundamental. Às vezes, será dispensável. E, em alguns casos, poderá até atrapalhar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.