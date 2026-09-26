Por que fortalecimento muscular deveria ser prescrito como remédio

Durante muito tempo, exercício físico foi tratado como uma recomendação genérica. O médico dizia “precisa se exercitar mais”, “faça musculação” ou “fortaleça a perna” e a orientação terminava ali. Para muitas doenças ortopédicas, porém, fortalecimento muscular não deveria ser apenas um conselho. Deveria fazer parte do tratamento.

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Músculo não serve apenas para produzir força ou melhorar aparência. Ele protege articulações, ajuda a absorver impacto, melhora equilíbrio, estabiliza movimentos e reduz risco de quedas. Quando a musculatura está fraca, o corpo perde eficiência e passa a depender mais das articulações, tendões e ligamentos para suportar carga.

Isso aparece diariamente

no consultório. Pacientes com artrose do joelho podem melhorar muito com fortalecimento adequado. Pessoas com instabilidade de tornozelo se beneficiam do ganho de força e controle muscular. Depois de uma cirurgia, não basta o osso consolidar ou o tendão cicatrizar. É preciso recuperar capacidade para voltar a caminhar, trabalhar e praticar esporte com segurança.

O problema é que fortalecer exige tempo. Um analgésico pode reduzir dor em algumas horas. Uma infiltração pode produzir alívio relativamente rápido. Já a musculatura precisa de semanas para responder ao estímulo. Talvez por isso seja tão comum procurar soluções imediatas e deixar de lado uma intervenção que pode trazer benefícios muito mais duradouros.

O fortalecimento se torna ainda mais importante com o envelhecimento. A perda de massa e força muscular acontece progressivamente e costuma aparecer em situações simples: dificuldade para levantar de uma cadeira, subir escadas, carregar objetos ou recuperar o equilíbrio depois de um tropeço. Quando isso acontece, não estamos falando apenas de desempenho físico. Estamos falando de autonomia.

Nos idosos, preservar força muscular pode reduzir quedas e ajudar a manter independência. Nesse contexto, musculação deixa de ser uma atividade ligada apenas à estética e passa a ser uma ferramenta de saúde. Fortalecer pernas, quadril e tronco pode ser tão importante para envelhecer bem quanto controlar outros fatores de risco conhecidos.

No pé e tornozelo, o papel dos músculos também é frequentemente subestimado. A panturrilha participa da propulsão durante a marcha, os músculos do pé ajudam na estabilidade e os músculos ao redor do tornozelo protegem contra entorses. Quando essas estruturas estão fracas, toda a mecânica pode mudar.

Por isso, é curioso encontrar pacientes que usam palmilhas, tornozeleiras ou calçados especiais há anos, mas nunca fizeram um programa estruturado de fortalecimento. Esses recursos podem ajudar, mas não devem substituir a capacidade ativa do corpo quando ela ainda pode ser desenvolvida. Suporte externo é útil. Força muscular é proteção.

Também precisamos abandonar a ideia de que toda dor durante o exercício significa lesão. Claro que dor intensa ou piora persistente precisam ser avaliadas, mas adaptação exige carga. Um corpo que nunca é desafiado tende a perder capacidade. O objetivo é encontrar uma intensidade segura e progressiva.

Isso é especialmente importante nos pacientes com artrose. Durante muito tempo, houve medo de que exercício pudesse “gastar ainda mais” a articulação. Na prática, a inatividade pode ser muito mais prejudicial. Fraqueza piora função, equilíbrio e mobilidade. Movimento bem orientado costuma ser parte da solução, não do problema.

O maior erro que vejo é a presecrição vaga de exercícios. Assim como um medicamento tem dose, frequência e indicação, fortalecimento também deveria . Quantas vezes por semana? Quais músculos? Com qual intensidade? Como progredir? Quanto mais clara for a orientação, maior a chance de o paciente aderir.

Fortalecer não serve apenas para levantar mais peso. Serve para levantar da cadeira, subir escadas, caminhar sem medo, recuperar equilíbrio e manter independência. Em muitos pacientes, fortalecimento não é complemento. É parte do tratamento, e deveria ser prescrito com essa importância.

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