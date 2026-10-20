Análise de pele com IA pode elevar faturamento de clínicas

A DNA Med, marca de tecnologias do Grupo PHD do Brasil, apresenta ao mercado de estética e dermatologia o Vision 12D, analisador facial com inteligência artificial integrada que avalia 17 indicadores da pele em segundos. O equipamento reúne 8 lâmpadas espectrais, que captam diferentes camadas cutâneas em alta definição e permitem identificar alterações que, em muitos casos, não são visíveis a olho nu, como manchas iniciais, variações de hidratação e sinais precoces de envelhecimento.

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O avanço da inteligência artificial em equipamentos de diagnóstico acompanha a adoção da tecnologia na rotina médica. De acordo com a pesquisa “Panorama do Uso de IA em Saúde: Perspectivas do Médico e do Paciente”, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya em parceria com o Conexa Research Center, 78% dos médicos brasileiros já utilizam inteligência artificial na prática profissional, principalmente para pesquisa de medicamentos, apoio à decisão clínica e atualização científica. O estudo ouviu 551 médicos e 511 pacientes entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, com nível de confiança de 95%.

O levantamento também indica que 63% dos médicos identificaram e corrigiram erros produzidos por sistemas de inteligência artificial antes de utilizar as informações em atendimentos, dado que reforça o papel da tecnologia como apoio à decisão clínica e não como substituta do julgamento do profissional de saúde.

No campo da estética, a demanda sustenta o investimento em tecnologia. A Pesquisa Global sobre Procedimentos Estéticos e Cosméticos da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgada em 29 de setembro de 2026 com dados de 2025, contabilizou mais de 35 milhões de procedimentos no mundo, em 51 mercados. O Brasil aparece na segunda posição, com 3,2 milhões de procedimentos, atrás apenas dos Estados Unidos, e lidera o ranking de procedimentos cirúrgicos, com 2,3 milhões.

Além da análise por camadas, o Vision 12D identifica manchas superficiais e profundas, oleosidade, textura, poros dilatados, profundidade de rugas, sensibilidade, vermelhidão e vascularização, pigmentação irregular e qualidade dérmica. O sistema também projeta o envelhecimento da pele em até cinco anos, o que permite planejar tratamentos preventivos, e conta com microscopia de inspeção de alta definição para avaliação do rosto e do couro cabeludo.

Outra função do equipamento é a de banco de dados clínico evolutivo, que registra imagens comparativas de antes e depois dos procedimentos realizados na clínica. O histórico permite acompanhar a evolução da pele do paciente ao longo do tratamento, comparar resultados de forma objetiva e fortalecer a comunicação técnica entre profissional e paciente. O software é personalizável e possibilita padronizar protocolos, cadastrar os produtos do consultório e estruturar fluxos de tratamento de longo prazo.

Sobre o impacto na rotina clínica, a Dra Paula Carvalho, fisioterapeuta dermatofuncional e responsável técnica da DNA Med, afirma que a análise baseada em dados objetivos contribui para a definição de condutas mais precisas. “A análise objetiva da pele permite construir o protocolo a partir de dados, e não de uma percepção isolada, o que amplia a segurança e a assertividade dos resultados”, diz a especialista.

Ainda segundo a Dra Paula Carvalho, o registro comparativo apoia a gestão clínica. “O registro comparativo permite acompanhar a resposta de cada paciente ao tratamento, ajustar condutas ao longo do processo e demonstrar, de forma clara, o que foi alcançado em cada etapa”, explica.

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O Vision 12D integra o portfólio de tecnologias da DNA Med para estética e dermatologia. Com análise em segundos, avaliação por camadas e histórico comparativo, o sistema posiciona a inteligência artificial como ferramenta de apoio à decisão clínica, em um cenário de adoção crescente da tecnologia entre os médicos brasileiros e de um país que figura entre os maiores mercados de procedimentos estéticos do mundo.