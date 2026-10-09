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Economia

Conheça o Shake Shack, rede de hambúrgueres que chegará ao Brasil em 2027 e será operada por mesmo grupo do Outback

RF
Redação Flipar
  • A empresa norte-americana já demonstrava interesse no mercado brasileiro antes da pandemia, mas adiou os planos naquele período. Desde então, a expansão pela América Latina, com presença no México e previsão de chegada ao Panamá, ajudou a rede a compreender melhor as particularidades da região e a preparar sua estratégia de crescimento.
    A empresa norte-americana já demonstrava interesse no mercado brasileiro antes da pandemia, mas adiou os planos naquele período. Desde então, a expansão pela América Latina, com presença no México e previsão de chegada ao Panamá, ajudou a rede a compreender melhor as particularidades da região e a preparar sua estratégia de crescimento. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • O grupo parceiro espera encerrar o ano com 217 restaurantes distribuídos por 22 estados e pelo Distrito Federal. No cenário internacional, o Shake Shack já soma mais de 740 unidades, entre cerca de 475 restaurantes em 36 estados nos Estados Unidos e aproximadamente 265 estabelecimentos em locais como Londres, Tóquio, Seul, Dubai e Cidade do México.
    O grupo parceiro espera encerrar o ano com 217 restaurantes distribuídos por 22 estados e pelo Distrito Federal. No cenário internacional, o Shake Shack já soma mais de 740 unidades, entre cerca de 475 restaurantes em 36 estados nos Estados Unidos e aproximadamente 265 estabelecimentos em locais como Londres, Tóquio, Seul, Dubai e Cidade do México. Foto: Divulgação
  • A história da marca Shake Shack começa em 2001, quando o empresário Danny Meyer criou um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park, em Nova York, para apoiar um projeto de revitalização do espaço público. O sucesso da iniciativa levou à abertura do primeiro quiosque permanente em 2004.
    A história da marca Shake Shack começa em 2001, quando o empresário Danny Meyer criou um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park, em Nova York, para apoiar um projeto de revitalização do espaço público. O sucesso da iniciativa levou à abertura do primeiro quiosque permanente em 2004. Foto: Flickr - Choo Yut Shing
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