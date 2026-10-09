Conheça o Shake Shack, rede de hambúrgueres que chegará ao Brasil em 2027 e será operada por mesmo grupo do Outback

A empresa norte-americana já demonstrava interesse no mercado brasileiro antes da pandemia, mas adiou os planos naquele período. Desde então, a expansão pela América Latina, com presença no México e previsão de chegada ao Panamá, ajudou a rede a compreender melhor as particularidades da região e a preparar sua estratégia de crescimento. Foto: Reprodução/Redes Sociais