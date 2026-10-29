Nelson Cavaquinho, 115 anos: a trajetória do sambista de estilo único

Após o fim do primeiro casamento, em que teve quatro filhos, Nelson passou a viver com Durvalina, 30 anos mais jovem, com quem manteve relacionamento por mais de duas décadas. Nos últimos anos de vida, conviveu com problemas de saúde, mas seguiu ligado ao samba e à Mangueira até o fim. Ele morreu na madrugada de 18 de fevereiro de 1986, aos 74 anos, vítima de enfisema pulmonar. Foto: Reprodução do Youtube