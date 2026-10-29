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Nelson Cavaquinho, 115 anos: a trajetória do sambista de estilo único
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Desde muito jovem, Nelson Cavaquinho teve contato com a música por influência familiar. O pai era contramestre da banda da Polícia Militar e seu tio tocava violino. Seu primeiro instrumento foi um contrabaixo herdado do pai, que ele costumava levar para as festas de carnaval. Aos 20 anos, já casado com Alice Ferreira Neves e trabalhando na Polícia Militar, começou a frequentar o morro da Mangueira nas rondas noturnas que fazia a cavalo. Foto: Reprodução do Youtube
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Nesse contexto, conheceu nomes importantes do local, como Cartola e Carlos Cachaça, iniciando amizades e parcerias que teriam papel decisivo em sua formação artística e em sua trajetória no gênero. Porém, como compositor, Nelson Cavaquinho desenvolveu inicialmente um trabalho solitário, escrevendo suas próprias letras. Essa dinâmica mudou na década de 1950, quando conheceu Guilherme de Brito, com quem estabeleceu uma parceria marcante no cancioneiro nacional. Foto: Reprodução
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Unidos pela paixão pela Mangueira, os dois passaram a criar canções dedicadas à escola e à comunidade, como “Folhas Secas” e “Pranto de Poeta”, que se tornariam referências no repertório do samba. A primeira acabou gerando um desentendimento entre duas das maiores cantoras do país, Beth Carvalho e Elis Regina, por conta da primazia na gravação. Juntos, Nelson e Guilherme produziram obras marcadas por forte carga poética e emocional, como “A Flor e o Espinho”, assinada também por Alcides Caminha. Foto: Reprodução do Youtube
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Nelson Cavaquinho desenvolveu um estilo muito próprio ao tocar violão. Ao trocar o cavaquinho pelo instrumento de seis cordas, manteve a técnica peculiar de utilizar apenas dois dedos da mão direita, o polegar e o indicador. Essa forma de executar o instrumento contribuiu para a sonoridade característica de suas composições e reforçou sua identidade musical, facilmente reconhecível nas rodas de samba. Foto: Reprodução do Arquivo Nacional do Brasil
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Apesar de sua relevância artística, ele gravou apenas dois discos solo ao longo da carreira. Sua vida e seu cotidiano foram registrados no curta-metragem “Nelson Cavaquinho”, dirigido por Leon Hirszman em 1970, que o retrata ao lado de amigos na Mangueira e em rodas de samba. Entre os sambas de autoria de Nelson Cavaquinho que se tornaram clássicos do repertório do samba estão “Folhas Secas”, “Juízo Final”, “A Flor e o Espinho”, “Luz Negra” e “Quando Eu Me Chamar Saudade”. Essas obras permanecem Foto: Reprodução do Youtube
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Após o fim do primeiro casamento, em que teve quatro filhos, Nelson passou a viver com Durvalina, 30 anos mais jovem, com quem manteve relacionamento por mais de duas décadas. Nos últimos anos de vida, conviveu com problemas de saúde, mas seguiu ligado ao samba e à Mangueira até o fim. Ele morreu na madrugada de 18 de fevereiro de 1986, aos 74 anos, vítima de enfisema pulmonar. Foto: Reprodução do Youtube
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Em 2011, no centenário de seu nascimento, a Mangueira prestou homenagem ao compositor com o enredo “O Filho Fiel, Sempre Mangueira”, celebrando sua contribuição para o samba e para a identidade da escola. Quarenta anos após sua morte, Nelson Cavaquinho segue reconhecido como um dos grandes nomes do samba. Seu legado permanece vivo nas rodas de samba, nas gravações e na história da música popular brasileira. Foto: Reprodução do Youtube
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