Decoração de portas para o Natal de 2026 ganha alternativa ao vermelho e ao verde: uma aposta em cores promete renovar a entrada sem perder o clima de festa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O Natal de 2026 traz mudanças para a decoração do lar. A tradicional combinação de vermelho e verde cede espaço na porta de entrada para uma paleta sóbria e contemporânea. O bege quente, com variações em areia, creme e linho, assume a preferência para receber familiares e amigos, consolidando uma tendência vista em casas e apartamentos de todo o país.

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A porta de entrada, considerada a carta de apresentação da residência, ganha protagonismo no design natalino. Tons neutros e suaves substituem as cores intensas para proporcionar calidez e sofisticação aos espaços, preservando o espírito festivo característico da data.

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Razões do protagonismo do bege

A presença marcante do bege decorre de pontos práticos. O tom neutro assegura luminosidade e harmoniza com facilidade com detalhes festivos sutis, como guirlandas naturais e laços claros. Essa base neutra viabiliza a inclusão de toques metálicos: dourado, bronze e cobre, elementos recorrentes na decoração deste período.

Designers e decoradores afirmam que a escolha reflete uma busca por celebrações serenas e naturais, alinhadas a conceitos como o minimalismo quente e o visual orgânico. A tonalidade atende residências modernas ou tradicionais, sem criar contrastes na fachada externa e gerando uma recepção suave e harmônica em ambientes urbanos.

Adaptação prática da porta de entrada

pintar a porta em tom bege ou aplicar películas adesivas vinílicas e painéis removíveis nessa cor;

adotar guirlandas formadas por galhos secos, ramos de eucalipto ou pinho acompanhados por laços claros;

usar pontos de iluminação com luzes quentes, dispensando as tradicionais lâmpadas brancas ou multicoloridas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acabamento ganha reforço com tecidos naturais, a exemplo de linho e juta aplicados em capachos e ornamentos. O uso desses elementos assegura uma composição menos carregada e visualmente equilibrada para as festividades.