Natal 2026: saiba por que você deve fugir das decorações padrão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mais de seis meses antes do Natal, os decoradores já estão preparados para deixar tudo no clima do fim de ano. Depois de anos marcados por árvores temáticas grandiosas, excesso de ornamentos e decorações inspiradas em tendências internacionais, o Natal de 2026 aponta para uma direção diferente: mais aconchego, personalidade e conexão emocional.

A avaliação é compartilhada por especialistas e expositores da Celebra Show, maior feira de celebrações da América Latina, realizada em São Paulo desde domingo (31/5), pela Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações (ABCasa). O evento reúne fabricantes, decoradores e profissionais do setor que já trabalham nas coleções natalinas desde os primeiros meses do ano.

Embora a tecnologia continue presente em grandes instalações e projetos comerciais, com renas animatrônicas, papais noéis interativos e iluminação inteligente, dentro das casas a tendência aponta para um caminho mais emocional. "Estamos vivendo uma tendência muito forte de valorização do artesanal e da memória afetiva. As pessoas estão buscando elementos que tragam conforto, lembranças e identidade para dentro de casa”, afirma a decoradora Simone Silva, da OneNatal.

A própria árvore criada pela especialista para a feira foi inspirada no outono, com tons terrosos, materiais naturais e referências ao aconchego familiar.

Presépios seguem em alta Celebrashow / divulgação

Para Simone, o consumidor tem procurado uma decoração menos padronizada e mais conectada à própria história. "A tendência não é necessariamente seguir a cor da moda ou o enfeite mais moderno. O principal é criar um Natal que faça sentido para a família", diz.

Isso se traduz na valorização de peças artesanais, laços produzidos manualmente, elementos em madeira, galhos secos, tecidos naturais e objetos que carregam significado emocional.

Elementos de outono na decoração de Natal Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

A proposta acompanha uma mudança de comportamento observada também por Daniel Galante, diretor-executivo da ABCasa. Segundo ele, os brasileiros passaram a valorizar mais os momentos de convivência e as celebrações em família.

"As pessoas estão investindo mais na casa e nos momentos compartilhados. Existe uma valorização maior da celebração e do convívio com amigos e familiares", afirma.

Iluminação continua protagonista

Se há um elemento que permanece indispensável na decoração natalina, ele é a iluminação. Para Fátima Leonelo Morais, fundadora da marca Detalhe Original e há três décadas trabalhando com velas decorativas, a luz continua sendo o principal símbolo do Natal.

Velas decoradas dão toque de luz para a mesa de Natal Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

"Quando penso em uma mesa natalina, a primeira preocupação é iluminar. Natal é luz, acolhimento e aconchego", afirma.

Segundo ela, velas decorativas seguem em alta tanto para a composição da mesa posta quanto para outros ambientes da casa. A tendência inclui modelos ornamentados, peças artesanais e versões aromáticas com fragrâncias suaves.

"O perfume não pode competir com a refeição nem dominar o ambiente. A ideia é complementar a experiência", explica. Entre os aromas mais procurados pelos consumidores estão lavanda, capim-limão, rosas e lírio.

Elementos natalinos coloridos Celebrashow / divulgação

O artesanal volta ao centro da decoração

Outro movimento observado pelos profissionais do setor é a valorização do trabalho manual. Em um mercado inundado por produtos industrializados, itens customizados e acabamentos feitos à mão ganham relevância justamente por transmitirem autenticidade.

Segundo Simone, muitos decoradores têm investido em peças personalizadas para diferenciar projetos e criar ambientes mais afetivos. "A gente vive um excesso de informação o tempo todo. Por isso, muitas pessoas estão procurando um pouco mais de calma, de acolhimento e de conexão com suas memórias", afirma.

Imagens vão para as árvores natalinas Celebrashow / divulgação

A tendência também aparece nos lançamentos apresentados na Celebra Show, que reúne desde pequenos artesãos até grandes fabricantes do setor natalino.

Como montar uma árvore dentro das tendências?

Para quem pretende renovar a decoração neste ano, a recomendação dos especialistas é começar o planejamento antes do segundo semestre avançar. Simone sugere pesquisar referências já em agosto ou setembro e, principalmente, definir um conceito antes das compras.

"Mais importante do que seguir uma tendência é escolher aquilo que faz sentido para você. O Natal precisa trazer felicidade e representar quem mora naquela casa", afirma.

Árvores de Natal nas tendências de 2026 Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

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A orientação é apostar em uma paleta de cores harmoniosa, combinar iluminação aconchegante com elementos naturais e incluir objetos que tenham valor afetivo para a família.