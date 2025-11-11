5 tendências de design internacional para aplicar na decoração da sua casa

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O design internacional deixou de ser algo visto apenas em revistas e feiras no exterior para se tornar uma realidade em projetos brasileiros. Cada vez mais, arquitetos e decoradores buscam referências globais para criar ambientes sofisticados, funcionais e alinhados com o que há de mais moderno no mundo. Essa movimentação reflete um desejo crescente por espaços que unem estética e bem-estar.

A quem busca inspiração para renovar a própria casa, incorporar elementos dessas tendências globais pode transformar completamente os espaços. Não é preciso fazer uma reforma completa; pequenas mudanças já trazem um novo ar aos ambientes. Veja cinco ideias que estão em alta e como aplicá-las de forma prática.

1. Design biofílico: a natureza dentro de casa

Plantas alegram o ambiente Rerprodução/Pexels

Essa tendência foca em conectar os moradores com a natureza para promover bem-estar. A ideia é usar plantas, luz natural abundante e materiais como madeira, pedra e fibras naturais. A ventilação cruzada e vistas para áreas verdes também são elementos centrais.

Como aplicar: comece com vasos de plantas de diferentes tamanhos. Se o espaço permitir, crie um pequeno jardim vertical. Opte por cortinas leves que não bloqueiem a luz do sol e invista em móveis de madeira clara ou bambu.

2. Warm Minimalism: minimalismo com calor humano

"Warm minimalism": a nova tendência em decoração Rerprodução/Pexels

Conhecido como "Warm Minimalism", este conceito troca a frieza do minimalismo tradicional por ambientes acolhedores e essenciais. Alinhado à filosofia "slow living", ele mantém o lema "menos é mais" e o combina com texturas que trazem conforto, como linho, lã e cerâmica. A paleta de cores é neutra, mas aquecida por tons terrosos, como o bege, o marrom e nuances que remetem a cores como o "Mocha Mousse", apontado como tendência para 2025.

Como aplicar: organize os ambientes, removendo o excesso de objetos. Escolha peças de mobiliário com design simples e de boa qualidade. Adicione mantas macias no sofá e tapetes de fibra natural para aquecer o espaço.

3. Sustentabilidade como prioridade

A preocupação com o meio ambiente chegou em definitivo à decoração. O uso de materiais reciclados, recuperados ou de fontes certificadas é cada vez mais valorizado. Móveis de demolição, tecidos ecológicos e tintas à base de água são exemplos práticos dessa consciência.

Como aplicar: ao comprar um móvel novo, pesquise sobre a origem da matéria-prima. Considere garimpar peças em antiquários ou dar uma nova função a um item que você já possui. Lâmpadas de LED também ajudam a reduzir o consumo de energia em até 80%, aliando economia e consciência ambiental.

4. Formas orgânicas e curvas

Móveis com formas orgânicas estão em alta Rerprodução/Pexels

As linhas retas e rígidas estão dando lugar a contornos mais suaves e fluidos, inspirados na natureza. Sofás com cantos arredondados, mesas de centro ovais, espelhos em formatos irregulares e arcos na arquitetura criam uma sensação de movimento e aconchego.

Como aplicar: um espelho com moldura arredondada ou um pufe em formato orgânico já quebram a monotonia de um cômodo. Luminárias com design curvo também são uma ótima pedida para modernizar o ambiente sem grandes mudanças.

5. Espaços multifuncionais e flexíveis

Espaços multifuncionais tornam sua vida mais fácil Rerprodução/Pexels

Com a consolidação do trabalho remoto, as casas precisam se adaptar a diferentes usos. Um mesmo cômodo pode servir como sala de estar, escritório e área de exercícios. A solução está em móveis inteligentes e layouts que permitam uma reconfiguração rápida do espaço.

Como aplicar: invista em móveis modulares ou dobráveis, como uma mesa de jantar que pode virar escrivaninha. Biombos e estantes vazadas são ótimos para delimitar áreas sem criar barreiras visuais permanentes.

