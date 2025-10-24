Decoração: 9 erros de pintura que fazem sua casa parecer menor e apertada

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A escolha da tinta, dos objetos decorativos e da iluminação pode transformar completamente um ambiente. No entanto, algumas decisões podem comprometer a percepção de amplitude, fazendo um cômodo parecer menor e mais apertado do que realmente é. Pequenos ajustes são capazes de criar uma sensação de espaço e conforto visual.

Identificar os erros mais comuns é o primeiro passo para criar um lar mais amplo e arejado. A seguir, listamos nove equívocos frequentes na pintura e decoração e mostramos como você pode corrigi-los de forma prática para valorizar cada centímetro da sua casa.

1. Usar paredes muito escuras

Cores intensas e saturadas absorvem mais luz, o que tende a reduzir visualmente o tamanho de um ambiente. A solução não é abandonar esses tons, mas usá-los com estratégia, como em uma única parede de destaque, equilibrando com uma base neutra no restante do cômodo.

2. Criar um contraste muito forte

Acabamentos e molduras em cores vibrantes podem "fatiar" o espaço, quebrando a sensação de continuidade. Para um visual mais amplo, opte por uma paleta de cores mais fluida, com transições suaves entre paredes, rodapés e teto.

3. Acreditar que o branco resolve tudo

Embora o branco reflita bem a luz em locais já iluminados, ele pode parecer monótono e sem vida em cômodos pequenos e sem janelas. Nesses casos, tons de branco com fundos levemente coloridos ou cores neutras claras funcionam melhor.

4. Pintar um cômodo inteiro da mesma cor vibrante

Usar uma única cor forte em todas as paredes pode sobrecarregar e diminuir o espaço. Para dar profundidade, experimente usar diferentes tonalidades da mesma família de cores ou combine a cor vibrante com tons neutros.

5. Ignorar a desordem visual

Prateleiras, estantes e nichos pintados em cores diferentes das paredes podem criar ruído visual. Pintar esses elementos na mesma cor da parede ajuda a unificá-los ao ambiente, o que resulta em um visual mais limpo, organizado e amplo.

6. Ter medo de pintar o teto

Um teto branco com paredes coloridas pode criar uma linha horizontal que achata o ambiente. Pintar o teto da mesma cor das paredes, ou um tom um pouco mais claro, elimina essa divisão e cria uma sensação de altura e continuidade.

7. Escolher o acabamento errado

A textura da tinta influencia na percepção de espaço. Tintas com acabamento fosco absorvem a luz, enquanto as acetinadas ou semibrilho a refletem. Para ampliar, prefira acabamentos que ajudem a luz a circular pelo cômodo.

8. Não aproveitar a iluminação natural

A melhor forma de ampliar um espaço é com luz. Evite cortinas pesadas e escuras que bloqueiam a entrada do sol. Prefira tecidos leves e em cores claras que filtram a luz suavemente, mantendo o ambiente claro e arejado.

9. Subestimar o poder das cores frias

Tons como azul claro, verde e cinza tendem a se afastar visualmente, dando a impressão de que as paredes estão mais distantes. Usar essas cores como base da decoração é um truque eficaz para criar profundidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.