Decoração de Natal enche os olhos de beleza que deixa a gente desnorteada

Resolvi dar uma volta pelo Centro da cidade, com uma funcionária empurrando minha cadeira de rodas. Aproveitei para dar uma olhada geral nas lojas que estão vendendo decoração natalina. Parei na primeira que encontrei, na Avenida Amazonas, e lá teria ficado o dia inteiro se tivesse dinheiro para comprar tudo de que gostei.

Na entrada da loja, uma árvore de Natal montada só com bolas vermelhas, que deve custar em torno de R$ 8 mil, conforme me contou a dona do estabelecimento. Do lado de dentro, tudo o que você precisa para fazer um Natal de cinema em casa, desde festão de pinheiro verde até identificação de embrulhos de presentes. Nas paredes, os arranjos para colocar nas portas, cada um mais bonito do que o outro, custando cerca de R$ 2 mil.

Falo de arranjos, porque agora não há apenas as tradicionais guirlandas, mas vários enfeites em formatos diferentes. Uma maravilha que deixa a gente desnorteada, querendo todos. Foi lá que achei as tiras que vivia procurando.



Para quem tem criança em casa, vale uma visita para ver a vitrine de figuras natalinas de porcelana. Encantadora, a gente viaja no mundo lúdico do Natal. A loja tem figuras de época, guirlandas naturais de vários tamanhos, tudo, enfim, para a época mais linda do ano.

Já que estava na Avenida Amazonas, aproveitei para ir ao Mercado Central, repleto por causa do feriado escolar.



Adorei os presentes que vi por lá, bons e baratos. Quem tem lista grande de Natal, vale dar uma passada boa no mercado. As bijuterias estão valendo: colares de pérolas lindos, brincos de ônix para orelha furada (R$ 20), cintos italianos, anéis para crianças e tudo mais que se puder olhar.

Aquele centro do mercado, que ficava vazio, agora está cheio de tudo para presentear. Os preços estão mais convidativos do que os de lojas de bairro. Ali você acha todos os tipos de bijuteria com banho de ouro e de prata, com preços que não assustam ninguém. Os anéis de pedras lapidadas também estão baratos.

Natal não é exibicionismo, basta uma lembrança para marcar a data. Presente de joalheria é que tem de ser caro. Presente de amizade não precisa falir ninguém.

