Fiquei impressionada com o que vi pelo caminho da flora

Desde que vim de Santa Luzia para BH, tenho ficado quase sempre na mesma região da cidade. Na última segunda-feira (13/10), o motorista que atende uns e outros em minha casa tinha combinado comigo de me levar na flora para comprar pinheiros, daqueles finos e verde-claro, que são realmente lindos. Manteve a promessa e lá fui eu, ainda cadeirante, a uma flora que vende de tudo para montar um jardim.

No caminho, fiquei simplesmente chocada com algumas coisas que vi. Não gosto de política, mas quem gosta devia convidar nosso prefeito para fazer esse trajeto. A impressão que tive é que estava numa cidade diferente. Passei por muitas ruas descuidadas e imundas, com o lixo tomando conta de tudo. O nosso prefeito Álvaro Damião devia ativar uma política de conservação para acabar com tantos horrores da capital do estado mais tradicional do país.

É claro que ele não pode ser responsabilizado pela melhoria dos cuidados com as propriedades particulares. E que essa situação não deve ser atribuída aos donos de casas e lojas. Cada um sabe o dinheiro que tem e a manutenção é impossível para quem não tem dinheiro sequer para as necessidades básicas do ser humano. Mas do jeito que está, realmente fica muito difícil. Além do acabamento visível e cansativo, ainda tem as pichações, que contribuem para “harmonizar” o clima de fim de mundo, comum nestas áreas.



Fiquei tão impressionada que, ao chegar na flora, onde fui buscar flores, perdi totalmente meu entusiasmo. Logo eu, que torço por um botão de rosa como se fosse a última coisa viva deste mundo.

Uma boa política é organizar um mutirão com os moradores para tentar reduzir a sujeira, com trabalho intenso também no sentido de conscientizar a população. É claro que uma política de conscientização coletiva demanda muito esforço, muita presença política, muita responsabilidade que o prefeito assumiu, junto com o cargo. Mas certamente ações de impacto em todas as regiões da cidade serão reconhecidas por todos os que aqui moram.

Não fazer nada é que não dá; as pessoas que têm condições acabam procurando outros endereços para morar. E os que não podem ficam mergulhados no descaso. Viver numa região que parece abandonada, que ninguém se interessa, é que é realmente constrangedor. E não estou inventando nada. Só falei do que vi e que me cortou a vontade de comprar mudas de flores para a minha casa, que faço o possível para cuidar bem. Gostaria que o poder público e a iniciativa privada se juntassem para oferecer melhorias efetivas no bem-estar de todos que moram na nossa cidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.