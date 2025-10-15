Angélica estreia programa ao vivo e diz que não quer lacrar nem polemizar
Programa começa amanhã (16/10) e vai ao ar nas noites de quinta, no GNT e Globoplay. Apresentadora terá a companhia de André Marques e de Aline Wirley, ex-Rouge
“Estou sentindo falta de espontaneidade na TV, que precisa reaprender com a internet. Quero ver de novo na TV alguma coisa de verdade.” O recado de Angélica – 51 anos de idade e quase 40 de televisão – está dado. Com a estreia, amanhã (16/10), do programa “Angélica ao vivo”, às 22h30, no GNT e no Globoplay, a apresentadora pretende levar “verdade, frescor, leveza” para as noites de quinta-feira.
“Não quero polemizar nem lacrar, mas falar de forma responsável sobre assuntos importantes para a sociedade”, acrescentou ela, durante coletiva virtual de imprensa. Nesta nova incursão, Angélica, agora de franja, estará acompanhada de André Marques, de volta à TV após três anos, agora como o cozinheiro da atração, e de Aline Wirley, ex-Rouge, à frente da banda que vai fazer o acompanhamento musical.
O clima é de total despojamento, com o trio repetindo durante a conversa com os jornalistas que a vida acontece ao vivo. Serão 10 programas de um formato de “talk show gastromusical” com quatro convidados por edição – três celebridades e um pensador.
Na estreia, estão confirmados Grazi Massafera e Murilo Benício (o terceiro é surpresa), além do antropólogo Michel Alcoforado, hoje autor bestseller com o livro “Coisa de rico – A vida dos endinheirados brasileiros”.
Cozinha afetiva
Marques – 46 anos de idade e 27 de Globo até 2022, quando foi desligado da emissora – afirmou que só aceitou retornar para a TV por causa da Angélica. “A gente se conhece há quase 30 anos. Estava em casa quando ela ligou. Não quis saber de dia, salário, nada. Disse: ‘Tô dentro’. Eu já tinha dito que voltaria a trabalhar na TV em algo que envolvesse gastronomia, dogs e viagem. Como isso veio da Lôra (como ele chama Angélica), fiquei mega feliz.”
Na semana passada foi realizado o piloto. Como o programa será ao vivo, os pratos que serão servidos – Marques é adepto da cozinha afetiva – e o repertório que a banda vai tocar serão definidos na hora, ao gosto dos convidados. “Faço comida de verdade, e tudo tem tempo certo. Como estaremos ao vivo, pode faltar tempo para o ponto da carne”, brincou ele. Ao fim de cada edição, os pratos serão disponibilizados no site Receitas, da Globo.
As mais recentes incursões da apresentadora na TV foram também no GNT: “Angélica 50 & tanto” (2023) e “Angélica: 50 & uns” (2024), ambos de entrevistas. “Quando a gente faz muita coisa desde sempre, fica tudo meio no automático. Acredito que o ao vivo, apesar de eu já ter feito em outros formatos, trouxe de volta esse brilho que a gente tem no olho quando é mais jovem. Há muito tempo não sentia o friozinho na barriga que esse projeto me trouxe.”
Maturidade
Ainda que as duas séries sobre os 50 anos tenham tido uma versão compacta exibida pelo “Fantástico”, o último programa de Angélica na TV Globo foi “Simples assim” (2020). Exibido nas tardes de sábado, ficou no ar apenas dois meses e meio.
“Sou muito cobrada pelo público da TV aberta. Gosto de fazer o que faço, TV e entretenimento, que tenha a ver comigo, onde me sinto amada, que é como me sinto no GNT e no Globoplay. Não tenho fissura pela TV aberta, para mim é indiferente. Quero fazer um bom produto.”
Questionada sobre a possibilidade de “Angélica ao vivo” ter uma versão na TV aberta, ela afirmou: “Claro que quanto mais gente ver, melhor. Se tiver que ir para a TV Globo, maravilhoso. Mas o que quero são bons projetos e pessoas ao meu redor. Com a maturidade, você vive sem ansiedade. A gente passa por tanta coisa, boas e ruins, ainda mais agora com a internet. Mas todo o mundo tem uma história de reinvenção. Venho descobrindo nos últimos anos novas histórias. Isso é o bom da vida hoje para mim”, concluiu.
“ANGÉLICA AO VIVO”
• O programa estreia nesta quinta (16/10), às 22h30, no GNT e Globoplay