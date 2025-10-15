'Central do Brasil' ganha exibição em Los Angeles nesta quarta (15/10)

O premiado “Central do Brasil”, dirigido por Walter Salles, será exibido em 35mm, nesta quarta-feira (15/10), no Museu da Academia de Artes e Ciências, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A sessão especial será às 19h (horário local). Antes da exibição, Salles participa de uma roda de conversa moderada pelo cineasta alemão Wim Wenders.

“Central do Brasil” foi lançado em 1998. Um dos maiores marcos do cinema brasileiro, o longa acompanha Dora (Fernanda Montenegro), que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Lá, ela encontra Josué (Vinícius de Oliveira), que perdeu a mãe recentemente e está em busca do pai. Dora se envolve com a história do garoto e os dois partem em busca do genitor.

O filme levou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, em 1998, e Fernanda Montenegro ficou com o Urso de Prata (prêmio à melhor atriz). No ano seguinte, o longa ainda levaria o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Globo de Ouro.

Em 1999, "Central do Brasil" disputou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (hoje, a categoria é chamada de Melhor Filme Internacional), e Fernanda Montenegro foi indicada a Melhor Atriz. Vinte anos após sua estreia, o longa foi restaurado pelo laboratório francês Éclair, com o apoio do Centro Nacional de Cinema Francês (CNC), da VideoFilmes e da Mact Productions.