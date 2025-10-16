Assine
overlay
Início Cultura
Música clássica

Coral Lírico celebra o amor utópico e doído de Brahms em concerto gratuito

Apresentação nesta quinta-feira (16/10), no Palácio da Liberdade, terá programa dedicado às obras românticas do compositor alemão

Publicidade
Carregando...
Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
16/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais estão no palco, de roupa preta, segurando suas pastas, com folhas brancas. No palco, há também um pianista, tocando piano de cauda que está com a tampa aberta.
Sob a regência de Lucas Viana, Coral Lírico vai abrir a noite com "Liebeslieder-Walzer (Valsas de amor), Op. 52" crédito: Paulo Lacerda/Divulgação

Nesta quinta (16/10), o Coral Lírico de Minas Gerais apresenta programa dedicado a obras românticas do compositor alemão Johannes Brahms (1833-1897). O concerto, que integra a série “Lírico no museu”, será realizado às 19h, no Palácio da Liberdade, com regência de Lucas Viana e acompanhamento do pianista Fred Natalino.

Leia Mais


Desde maio, Viana é regente assistente e substituto do Coral Lírico. A apresentação de hoje marca sua estreia à frente do grupo. Natural de Belo Horizonte, o maestro tem relação antiga com o Palácio das Artes, onde está sediado o coral, e começou sua trajetória ainda criança, no Coral Infanto Juvenil.

“Voltar agora como regente é um privilégio. É uma experiência que enriquece muito, porque estou revisitando o lugar onde descobri a arte, desta vez na posição de intérprete”, comenta.


Em 2024, o maestro fez curso de outono na Internationale Chorakademie, na Alemanha. A vivência no exterior influenciou diretamente o programa de hoje, que inclui três obras corais. “Liebeslieder-Walzer (Valsas de amor), Op. 52” e “Zigeunerlieder (Canções ciganas), Op. 103” foram compostas por Brahms. Já “Zigeunerleben (Vida cigana)” foi escrita por Robert Schumann (1810-1856).


Dança germânica

“Valsas de amor” abre a noite, com 18 peças curtas escritas para canto a quatro vozes e piano a quatro mãos. Para apresentá-lo, o Coral Lírico estará acompanhado por Fred Natalino e Marcelo Corrêa.

As baladas de amor de Brahms são inspiradas no estilo de dança germânica chamado ländler, precursor da valsa, e abordam o amor a partir de uma perspectiva idealizada. “São canções curtas, com ritmo três por quatro, marcadas por aquele amor juvenil típico do romantismo, bastante exacerbado e com um refinamento impressionante”, explica Viana.

Na sequência, “Vida cigana” retrata a visão europeia sobre os ciganos, vistos como festeiros e misteriosos. A inclusão da peça no programa tem a pretensão de retratar a relação próxima de Schumann e Brahms, diz o maestro. Robert Schumann foi um dos primeiros a apontar o jovem Brahms como promessa na composição.


Contos populares

Encerrando o programa, está “Canções ciganas”, ciclo de peças curtas influenciadas por contos populares húngaros e com visão melancólica do amor. “Elas fazem um contraponto direto às ‘Valsas de amor’, sendo complementares. Se Brahms fala de um amor idealizado e juvenil, aqui aparece um amor mais maduro, vivido, que carrega a experiência da ausência e da perda”, explica o maestro.

Compostas em cerca de duas décadas, as obras de Brahms refletem o amadurecimento do músico e destacam como a passagem dos anos impactou sua visão sobre o romance.


“Nas primeiras canções, Brahms fala de um amor idealizado, quase utópico. Vinte anos depois, ainda fala de amor, mas doído. Ele nunca chegou a se casar ou viver um grande amor, e isso aparece na música. São obras para piano tristes e tensas, mostrando um amor que já conheceu a ausência, a perda”, conclui Lucas Viana.


“LÍRICO NO MUSEU”
Concerto do Coral Lírico de Minas Gerais. Nesta quinta (16/10), às 19h, no Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, Funcionários). Entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

brahms concerto coral coral-lirico gratuito musica-classica palacio-da-liberdade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay