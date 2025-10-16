Saiba como foram selecionados os atores de ‘O último episódio’

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



O ano era 2021. Tatiane Costa, à época com 14 anos, nunca tinha visto um disco de vinil nem escutado o termo “mocoronga”. Daniel Victor, de 13 anos, ficou encantado com as roupas de cores vibrantes estampadas com ícones pop dos anos 1990. E Matheus Sampaio, da mesma idade, viu uma TV de tubo pela primeira vez naquele ano.



O trio protagonista de “O último episódio”, longa-metragem de Maurilio Martins em cartaz nos cinemas, nasceu depois de 2005 e tinha um desafio: ambientar-se com naturalidade na atmosfera do início da década de 1990 para interpretar seus respectivos personagens.



“Foram 10 dias só de pré-produção”, conta Matheus. No filme, ele interpreta Erik, um pré-adolescente comum, que vive no bairro Jardim Laguna, em Contagem, ao lado dos amigos de escola Cassinho (Daniel Victor) e Cristiane (Tatiane Costa), ou melhor, Cristão, como é conhecida pelos colegas.



A trama começa quando Erik se apaixona por uma aluna nova da escola. Como ela não corresponde aos seus flertes, ele faz uma tentativa de conquistá-la requisitando os amigos para produzir o que seria o último episódio de “A caverna do dragão” – desenho do qual ela é fã e que terminou sem ter propriamente seu epílogo.



O roteiro de “O último episódio” é assinado pelo diretor, em parceria com Thiago Macêdo Correia. Os dois são sócios na produtora Filmes de Plástico, junto de Gabriel Martins e André Novais Oliveira.



Nos bastidores, os atores não se conheciam, e a conexão do trio tinha tudo para não acontecer. Afinal, Matheus é paulista e, na época das gravações, morava em Rio Claro. Tatiane e Daniel não tinha nenhuma experiência de atuação e nem pensavam em se tornar atores.



“Teste tenebroso”

“Meu teste para o filme foi tenebroso”, lembra Daniel. “Eu estava todo travado, não sabia para onde olhar”, conta ele, que pensava em ser músico na época.



Maurilio resolveu apostar. Incentivou Matheus a fazer aulas de prosódia e confiou no carisma de Tatiane – ele tinha visto a garota dando uma entrevista para um telejornal local. E também no carisma de Daniel, ainda que o teste do rapaz tivesse sido um desastre.



Decidido o elenco, o trio protagonista foi se conhecer nos 10 dias que antecederam as gravações. “Foi um encontro muito gostoso porque a gente criou uma sintonia muito grande. No segundo dia, já falávamos: ‘Caramba, parece que a gente é amigo de infância’”, conta Matheus.



A inexperiência de Daniel e Tatiane, no entanto, exigiu um intenso processo de preparação. Os dois precisaram de mais tempo com a preparadora de elenco Bruna Chiaradia. “Como eu nunca tinha feito teatro na vida – sempre assisti filmes, mas nunca tinha pensado na ideia de ser atriz –, tive um mês de preparação. Mas passou bem rápido, logo encarei o set de filmagem e me apaixonei automaticamente pela profissão”, diz Tatiane.



O trabalho maior talvez tenha ficado por conta de Matheus. Ele, que vinha da novela “Amor sem igual”, da Record, precisou se mudar com a avó para Belo Horizonte e estudar de maneira remota durante 40 dias – além das já citadas aulas de prosódia para acertar o sotaque mineiro.



Nascido e criado no interior paulista, Matheus não conhecia a Filmes de Plástico. Ouviu falar uma única vez, quando ainda estava gravando a novela na Record. A camareira disse a ele que estava trabalhando em um longa da produtora mineira chamado “No coração do mundo”, coincidentemente dirigido por Maurilio e Gabriel Martins.



A experiência como Erik, Cristão e Cassinho trouxe aprendizados e ambições aos três atores. Hoje com 18 anos, Matheus admite que amadureceu muito depois de interpretar Erik. Segue trabalhando como ator e ministrando workshops.



Daniel, com 19 anos, estuda comunicação na Universidade Federal de Minas Gerais, enquanto mantém carreira paralela de músico e, a partir de agora, também de ator. Interpretar Cassinho deu a ele coragem de assumir o cabelo cacheado depois de anos tentando escondê-lo.



Surpresa de aniversário

E Tatiane, que completou 20 anos ontem (15/10), se prepara para começar a estudar teatro, ao mesmo tempo em que também mira os bastidores do audiovisual – fez recentemente curso de maquiagem. Depois de dar vida a Cristão, passou a olhar os amigos com mais afeto.



A amizade, aliás, foi outra coisa que os três construíram no set de filmagem e vêm mantendo ao longo desses anos. “Na quarta-feira [a entrevista foi realizada na última terça-feira], por exemplo, vai ser aniversário da Tati [Tatiane Costa]. Nós vamos estar no Rio de Janeiro para divulgar o filme. Eu e o Matheus já combinamos de jogar ovo nela. Mas ela não pode saber”, diz Daniel, adiantando que reconstituiria uma cena marcante do filme – e, ao mesmo tempo, deixando transparecer que o espírito travesso daqueles garotos de 2021 ainda vive.



“O ÚLTIMO EPISÓDIO”

(Brasil, 2025, 117 min.) Direção: Maurilio Martins. Com Matheus Sampaio, Daniel Victor e Tatiana Costa. Em cartaz nos cines Cidade, Contagem, Centro Cultural Unimed-BH Minas e UNA Cine Belas Artes.