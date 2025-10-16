Saiba como foram selecionados os atores de ‘O último episódio’
Novo longa da Filmes de Plástico gira em torno da história de três adolescentes em Contagem, no início dos anos 90. Apenas um dos intérpretes já era ator
compartilheSIGA
O ano era 2021. Tatiane Costa, à época com 14 anos, nunca tinha visto um disco de vinil nem escutado o termo “mocoronga”. Daniel Victor, de 13 anos, ficou encantado com as roupas de cores vibrantes estampadas com ícones pop dos anos 1990. E Matheus Sampaio, da mesma idade, viu uma TV de tubo pela primeira vez naquele ano.
O trio protagonista de “O último episódio”, longa-metragem de Maurilio Martins em cartaz nos cinemas, nasceu depois de 2005 e tinha um desafio: ambientar-se com naturalidade na atmosfera do início da década de 1990 para interpretar seus respectivos personagens.
Leia Mais
“Foram 10 dias só de pré-produção”, conta Matheus. No filme, ele interpreta Erik, um pré-adolescente comum, que vive no bairro Jardim Laguna, em Contagem, ao lado dos amigos de escola Cassinho (Daniel Victor) e Cristiane (Tatiane Costa), ou melhor, Cristão, como é conhecida pelos colegas.
A trama começa quando Erik se apaixona por uma aluna nova da escola. Como ela não corresponde aos seus flertes, ele faz uma tentativa de conquistá-la requisitando os amigos para produzir o que seria o último episódio de “A caverna do dragão” – desenho do qual ela é fã e que terminou sem ter propriamente seu epílogo.
O roteiro de “O último episódio” é assinado pelo diretor, em parceria com Thiago Macêdo Correia. Os dois são sócios na produtora Filmes de Plástico, junto de Gabriel Martins e André Novais Oliveira.
Nos bastidores, os atores não se conheciam, e a conexão do trio tinha tudo para não acontecer. Afinal, Matheus é paulista e, na época das gravações, morava em Rio Claro. Tatiane e Daniel não tinha nenhuma experiência de atuação e nem pensavam em se tornar atores.
“Teste tenebroso”
“Meu teste para o filme foi tenebroso”, lembra Daniel. “Eu estava todo travado, não sabia para onde olhar”, conta ele, que pensava em ser músico na época.
Maurilio resolveu apostar. Incentivou Matheus a fazer aulas de prosódia e confiou no carisma de Tatiane – ele tinha visto a garota dando uma entrevista para um telejornal local. E também no carisma de Daniel, ainda que o teste do rapaz tivesse sido um desastre.
Decidido o elenco, o trio protagonista foi se conhecer nos 10 dias que antecederam as gravações. “Foi um encontro muito gostoso porque a gente criou uma sintonia muito grande. No segundo dia, já falávamos: ‘Caramba, parece que a gente é amigo de infância’”, conta Matheus.
A inexperiência de Daniel e Tatiane, no entanto, exigiu um intenso processo de preparação. Os dois precisaram de mais tempo com a preparadora de elenco Bruna Chiaradia. “Como eu nunca tinha feito teatro na vida – sempre assisti filmes, mas nunca tinha pensado na ideia de ser atriz –, tive um mês de preparação. Mas passou bem rápido, logo encarei o set de filmagem e me apaixonei automaticamente pela profissão”, diz Tatiane.
O trabalho maior talvez tenha ficado por conta de Matheus. Ele, que vinha da novela “Amor sem igual”, da Record, precisou se mudar com a avó para Belo Horizonte e estudar de maneira remota durante 40 dias – além das já citadas aulas de prosódia para acertar o sotaque mineiro.
Nascido e criado no interior paulista, Matheus não conhecia a Filmes de Plástico. Ouviu falar uma única vez, quando ainda estava gravando a novela na Record. A camareira disse a ele que estava trabalhando em um longa da produtora mineira chamado “No coração do mundo”, coincidentemente dirigido por Maurilio e Gabriel Martins.
A experiência como Erik, Cristão e Cassinho trouxe aprendizados e ambições aos três atores. Hoje com 18 anos, Matheus admite que amadureceu muito depois de interpretar Erik. Segue trabalhando como ator e ministrando workshops.
Daniel, com 19 anos, estuda comunicação na Universidade Federal de Minas Gerais, enquanto mantém carreira paralela de músico e, a partir de agora, também de ator. Interpretar Cassinho deu a ele coragem de assumir o cabelo cacheado depois de anos tentando escondê-lo.
Surpresa de aniversário
E Tatiane, que completou 20 anos ontem (15/10), se prepara para começar a estudar teatro, ao mesmo tempo em que também mira os bastidores do audiovisual – fez recentemente curso de maquiagem. Depois de dar vida a Cristão, passou a olhar os amigos com mais afeto.
A amizade, aliás, foi outra coisa que os três construíram no set de filmagem e vêm mantendo ao longo desses anos. “Na quarta-feira [a entrevista foi realizada na última terça-feira], por exemplo, vai ser aniversário da Tati [Tatiane Costa]. Nós vamos estar no Rio de Janeiro para divulgar o filme. Eu e o Matheus já combinamos de jogar ovo nela. Mas ela não pode saber”, diz Daniel, adiantando que reconstituiria uma cena marcante do filme – e, ao mesmo tempo, deixando transparecer que o espírito travesso daqueles garotos de 2021 ainda vive.
“O ÚLTIMO EPISÓDIO”
(Brasil, 2025, 117 min.) Direção: Maurilio Martins. Com Matheus Sampaio, Daniel Victor e Tatiana Costa. Em cartaz nos cines Cidade, Contagem, Centro Cultural Unimed-BH Minas e UNA Cine Belas Artes.