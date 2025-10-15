Por onde andam os astros das séries da Nickelodeon dos anos 2000?

As séries da Nickelodeon são relembradas até os dias atuais por terem marcado a geração dos anos 2000. De “Drake & Josh” a “ICarly”, os sucessos mundiais continuam amplamente comentados.

Mas o recente documentário “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” expôs o ambiente de trabalho tóxico e acusações de abuso nos bastidores na época em que as séries eram produzidas.

As revelações reacenderam um debate sobre as trajetórias que os jovens atores da Nickelodeon tomaram após o auge da fama. A popularidade precoce, combinada com o ambiente revelado pelo documentário, deixou marcas profundas em muitos deles.

Drake Bell

Um dos protagonistas de “Drake & Josh”, Drake Bell continuou sua carreira como músico e ator após o fim da série. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por polêmicas e problemas com a Justiça. No documentário “Quiet on Set”, ele revelou ter sido vítima de abuso durante seu tempo na Nickelodeon, o que trouxe um novo contexto para suas dificuldades e gerou uma onda de apoio do público.

Amanda Bynes

Considerada um dos maiores talentos cômicos de sua geração em programas como “O show da amanda” e “Tudo em cima”, Amanda Bynes teve uma transição para o cinema com filmes de sucesso como “Ela é o cara”. No entanto, sua carreira foi interrompida por uma série de problemas de saúde mental. Atualmente, a ex-atriz vive longe dos holofotes, busca estabilidade e se formou em design de moda.

Josh Peck

O outro protagonista de “Drake & Josh” seguiu um caminho diferente. Depois da série, Josh Peck passou por uma notável transformação física e reinventou sua carreira. Ele se tornou uma figura popular nas redes sociais, especialmente no YouTube, e continuou atuando em filmes e séries, além de fazer trabalhos de dublagem. Peck conseguiu se manter relevante na indústria, construindo uma carreira sólida, principalmente nas redes sociais.

Jennette McCurdy

Conhecida por “iCarly”, Jennette McCurdy também fez parte do universo da Nickelodeon e suas experiências se conectam com as denúncias. Em 2022, ela lançou a autobiografia “Estou Feliz que Minha Mãe Morreu”, na qual detalha uma infância de abusos por parte de sua mãe e as pressões da indústria. O livro foi um sucesso de vendas e abriu uma importante discussão sobre os bastidores da fama infantil. Ela se afastou da atuação para se dedicar à escrita e direção.

