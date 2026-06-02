O que o Papai Noel faz fora do Natal?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quando o Natal acaba e os enfeites voltam para as caixas, muita gente imagina que o Papai Noel desaparece até dezembro seguinte. Mas a verdade é que, para quem vive profissionalmente o personagem mais famoso do fim de ano, o trabalho está longe de terminar após a entrega dos presentes.

É o caso do casal Marco Aurelio e Silvia Silvestre, de São Paulo. Os dois trabalham como Papai e Mamãe Noel há mais de dez anos e garantem que a preparação para o Natal seguinte começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina.

"O Papai Noel trabalha praticamente o ano inteiro", conta Marco, que interpreta o bom velhinho em eventos, campanhas publicitárias, shoppings e feiras em diversas regiões do Brasil.

Os dois foram os personagens oficiais da Celebra Show, principal feira do setor de Natal e celebrações da América Latina, realizada em São Paulo.

Se para muitas pessoas o Natal só entra no radar quando chegam os panetones nas prateleiras, para os profissionais do setor a temporada começa ainda no primeiro semestre. "Em maio a gente já está trabalhando. É quando começam os showrooms das lojas, gravações de comerciais e os primeiros eventos voltados para o Natal", explica Marco.

A partir daí, a agenda acelera. Entre junho e novembro surgem apresentações corporativas, campanhas publicitárias, sessões de fotos e inaugurações de decorações natalinas. "Já abrimos a agenda em junho e a procura começa imediatamente", conta Silvia.

O casal viaja por diferentes estados para atender a demanda. Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo estão entre os destinos frequentes.

Mas afinal, quando o Papai Noel descansa? Segundo Marco, existe uma pequena janela no calendário. "O único período em que o Papai Noel tira férias é em março", brinca.

E, mantendo a fantasia, ele já tem até destino definido. "Costumo passar as férias na Lapônia", responde, referindo-se à região da Finlândia que abriga a famosa Vila do Papai Noel.

Muito além da barba branca

Embora o personagem seja associado à magia e à diversão, Marco diz que interpretar o Papai Noel exige responsabilidade.

"As pessoas acham que é fácil, mas é um trabalho muito sério. Nós lidamos com as crianças na fase mais pura da vida delas. É preciso ter dedicação, carinho e atenção."

Cada encontro pode se transformar em uma memória que a criança carregará por muitos anos. Por isso, o personagem exige preparo emocional, paciência e capacidade de improvisação para responder às perguntas mais criativas — e às vezes mais difíceis — dos pequenos.

Se o Papai Noel passa boa parte do ano viajando, alguém precisa ajudá-lo a manter a agenda sob controle. Segundo Silvia, essa é justamente uma das suas missões.

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"A parte mais difícil é que ele quer ir para todo lugar. Se depender dele, não para em casa", brinca.