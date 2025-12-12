São Nicolau: a história do santo que inspirou ‘Papai Noel’

Sua generosidade, especialmente com as crianças e os mais vulneráveis, fez dele uma figura respeitada e adorada. Nicolau foi bispo de Myra e, durante a perseguição aos cristãos, foi preso e possivelmente torturado, sendo libertado apenas quando Constantino assumiu o império. Ele morreu em 343 d.C. Foto: São Nicolau e Papai Noel - Imagem Freepik