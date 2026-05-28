Árvores de Natal viram barreiras naturais contra erosão em praias da Inglaterra; entenda

Mais de 400 filhotes criados em cativeiro foram soltos na região desde 2018, e a presença de cascas de ovos e espécimes jovens na vegetação comprova o sucesso da reprodução da espécie nas dunas recuperadas. Embora o gerente de conservação Andy Singleton-Mills ressalte a dificuldade de avistar esses animais devido aos hábitos arredios da espécie, o monitoramento indica uma adaptação positiva ao novo hábitat. Foto: Wikimedia Commons/Gustavoheilmann