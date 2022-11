Encanto do Papai Noel

Princesas, superheróis e Papai Noel fizeram alegria das crianças (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Ninguém consegue medir a alegria de uma criança ao ver, dar e receber uma abraço do Papai Noel. Os voluntários que ajudam na Festa de Natal da Jornada Solidária Estado de Minas conseguem sentir essa emoção, quando veem mais de 700 crianças abandonarem brinquedos, princesas, super heróis e lanches deliciosos simplesmente ao ouvir o ho,ho,ho do Bom Velhinho. E a alegrias delas, contagia. Essa é uma das milhares de cenas lindas que a Jornada proporciona para os pequenos. Confiram nas fotos. A festa teve o apoio do Luminis Urban Play, Casa do Sol, Padaria Pedro Padeiro, Rede Mater Dei de Saúde e Supermercado Epa.

Diretores, coordenadores e professores das creches com a presidente da Jornada, Nazareth Teixeira da Costa e a coordenador, Isabela Teixeira da Costa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As voluntárias Babi Vasconcelos, Vera Comini e Vera Faria com Isabela Teixeira da Costa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)