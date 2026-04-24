Flores secas na decoração: a tendência atemporal que veio para ficar
Duráveis, sustentáveis e versáteis, elas se tornaram protagonistas em ambientes modernos; veja como usar e criar arranjos cheios de estilo
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Esqueça a ideia de que flores são sinônimo de cuidados constantes e vida curta. As flores secas e preservadas conquistaram o design de interiores e provam que a beleza pode, sim, ser duradoura. Mais do que uma simples tendência, elas representam um movimento em direção à decoração mais sustentável, consciente e cheia de personalidade. Com durabilidade que pode variar de meses a anos, esses arranjos oferecem uma solução prática e versátil para trazer a natureza para dentro de casa.
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A versatilidade das flores secas nos estilos de decoração
Um dos grandes trunfos das flores secas é a sua capacidade de se adaptar a diferentes propostas estéticas. Elas complementam desde ambientes rústicos até os mais contemporâneos, adicionando textura, cor e um toque orgânico inconfundível.
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Boho e Rústico: Nestes estilos, as flores secas são protagonistas. Pense em capim-dos-pampas, folhas de palmeira, trigo e sempre-vivas. Elas reforçam a conexão com a natureza e trazem uma sensação de aconchego.
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Escandinavo e Minimalista: A simplicidade é a chave. Um único ramo de eucalipto ou um pequeno buquê de lavanda em um vaso de cerâmica ou vidro já é suficiente para criar um ponto de interesse sem sobrecarregar o ambiente.
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Contemporâneo: Arranjos mais esculturais e assimétricos ganham destaque. Composições monocromáticas ou com poucas espécies criam um visual sofisticado e moderno.
Tendências: como inovar com arranjos secos
Embora sejam clássicas, as flores secas também seguem tendências. Para quem busca um visual atualizado, vale a pena apostar em algumas ideias:
Composições monocromáticas
Escolher flores e folhagens em diferentes tons da mesma cor cria um efeito visual elegante e coeso. Arranjos totalmente brancos, em tons de bege ou terracota estão em alta.
Minimalismo impactante
A filosofia do "menos é mais" se aplica perfeitamente aqui. Um vaso de design arrojado com apenas um ou dois elementos de destaque, como uma folha de palmeira leque ou um galho de algodão, pode ser mais impactante que um buquê cheio.
Cuidados para garantir a longevidade
Manter seus arranjos de flores secas bonitos por muito tempo é simples, mas exige alguns cuidados básicos. O principal é mantê-los longe da umidade e da luz solar direta, que pode desbotar as cores. Para a limpeza, use um espanador de pó delicado ou um secador de cabelo na temperatura fria e em baixa velocidade para remover a poeira acumulada.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.