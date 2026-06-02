Mercado de celebrações cresce e transforma emoção em negócios bilionários

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O mercado brasileiro de celebrações segue em expansão e tem se consolidado como um dos segmentos mais dinâmicos da economia criativa. Em 2025, o varejo de artigos para casa movimentou R$ 129,5 bilhões, crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior, segundo levantamento do IEMI encomendado pela ABCasa. Parte desse avanço é impulsionada por setores como festas, Natal, confeitaria, balões, parques temáticos e eventos sociais, que movimentam milhares de empresas em todo o país.

O potencial desse setor fica evidente na Celebra Show 2026, maior feira de celebrações da América Latina, realizada em São Paulo. A expectativa dos organizadores é movimentar R$ 1,6 bilhão em negócios durante os quatro dias de evento, que começou no último domingo (31/5), reunindo cerca de 50 mil visitantes e mais de 200 expositores de diferentes segmentos. A feira é promovida pela Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações (ABCasa) e se consolidou como o principal ponto de encontro do mercado, conectando indústria, varejo e prestadores de serviços especializados.

Para Daniel Galante, diretor-executivo da ABCasa, o avanço do setor está diretamente ligado à mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a valorizar mais os momentos de convivência e celebração. "As pessoas estão investindo mais em comemorar com amigos e familiares. Houve uma retomada da importância desses encontros e um equilíbrio maior entre vida pessoal e trabalho", afirma.

Segundo ele, o movimento também reflete uma valorização maior do ambiente doméstico. "As pessoas querem que a casa seja um espaço confortável, acolhedor, mas também um local para receber e celebrar."

O setor também se diferencia pelo diferente perfil dos profissionais, muitas vezes empreendedores e pequenos negócios. Decoradores, confeiteiros, organizadores de eventos, artesãos e profissionais de personalização representam uma parcela significativa da cadeia produtiva.

"O setor tem muitos profissionais que começaram como pessoa física e se transformaram em empresas. O avanço do MEI e do Simples Nacional ajudou esse processo de profissionalização", explica Galante.

Festas menores, mas mercado aquecido

Embora muitos eventos tenham se tornado mais enxutos, isso não significa retração econômica. Pelo contrário. O que se observa é uma mudança na composição dos gastos.

Em vez de investir em grandes estruturas, muitas famílias passaram a priorizar experiências, decoração personalizada e itens exclusivos. A tendência também favorece a realização de eventos em casa ou em espaços menores.

"O mercado continua crescendo, mas o consumo mudou. As festas ficaram mais intimistas e personalizadas, o que abriu novas oportunidades para empresas e pequenos empreendedores do setor", afirma Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa.

Essa transformação abriu espaço para novos modelos de negócio. Áreas infantis instaladas em restaurantes, academias e centros comerciais, por exemplo, vêm substituindo parte dos tradicionais buffets infantis. O resultado é uma cadeia produtiva mais pulverizada e com oportunidades distribuídas entre diferentes perfis de empreendedores.

Natal, Halloween e Copa impulsionam vendas

Além das celebrações familiares, as datas sazonais continuam sendo importantes motores do setor. Na Celebra Show, expositores apresentam desde decorações natalinas de grande porte até produtos voltados para Halloween, festas temáticas e eventos corporativos.

Galante destaca que o Natal voltou a ganhar força nos últimos anos e segue como uma das principais apostas do mercado. Já o Halloween, tradição importada dos Estados Unidos, continua avançando entre consumidores e varejistas brasileiros.

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A proximidade da Copa do Mundo também aparece como oportunidade para fabricantes e lojistas que trabalham com produtos temáticos e decoração.