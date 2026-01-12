O 'boom' do delivery acabou? Entenda as novas tendências do setor

O cenário de bares e restaurantes no início de 2026 mostra uma nova realidade: o crescimento explosivo do delivery, impulsionado pela pandemia, deu lugar a um mercado mais maduro e competitivo. Aquele consumidor que pedia comida em casa várias vezes por semana agora busca um equilíbrio entre a conveniência das entregas e o desejo de voltar a frequentar os salões.

A mudança de comportamento é clara. Com a rotina social retomada, as pessoas querem mais do que apenas receber uma refeição. Elas buscam a experiência completa que só um ambiente físico pode oferecer: o atendimento, a atmosfera e a interação social. Isso não significa o fim do delivery, mas sim a sua ressignificação como um serviço complementar, e não mais o protagonista.

O desafio para os donos de estabelecimentos é duplo. De um lado, precisam encantar o cliente que vai até o local. Do outro, devem tornar a operação de entrega mais enxuta e lucrativa, já que a concorrência e as taxas dos aplicativos pressionam as margens de lucro.

O que fazer para se adaptar ao novo cenário

A adaptação exige uma estratégia inteligente e focada nas novas demandas do público. Ignorar essa transformação pode significar perda de relevância e, consequentemente, de faturamento. Algumas ações práticas podem guiar essa transição e garantir a saúde do negócio no cenário atual.

Manter a competitividade em 2026 passa por entender que os canais de venda, físico e digital, precisam conversar entre si, mas com propostas de valor diferentes. A chave é otimizar cada um deles para extrair o máximo de resultado, sem que um canibalize o outro. Veja alguns caminhos:

Fortaleça a experiência no salão: invista em um atendimento excepcional, crie um ambiente acolhedor e promova eventos temáticos ou noites especiais. O restaurante precisa ser um destino, um lugar onde as pessoas queiram estar.

Otimize o cardápio de delivery: nem todos os pratos viajam bem. Crie um menu específico para entregas, com itens de preparo rápido, alta margem de lucro e que mantenham a qualidade até a casa do cliente.

Explore modelos híbridos: ofereça produtos para o cliente levar para casa, como molhos, massas frescas ou kits de finalização de pratos. Isso cria uma nova fonte de receita e fortalece a marca.

Use a tecnologia a seu favor: implemente sistemas de reserva online, programas de fidelidade e utilize as redes sociais para criar uma comunidade engajada. A tecnologia deve servir para aproximar o cliente, e não apenas para intermediar um pedido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.