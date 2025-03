Puxada por Minas, cervejaria comemora crescimento de 25% em vendas da Petra

Minas Gerais é um lugar estratégico para o Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Petra. A companhia comemora o crescimento de 30% nas vendas do rótulo do segmento mainstream no estado, acima da média de 25% no restante do território nacional.

“Minas é a segunda praça mais relevante pro negócio”, resume Cristiane Rosa, Head de Marketing Categorias e Consumer Insights do Grupo Petrópolis.

Os mineiros também entram no foco da cervejaria durante o carnaval, quando a cervejaria aposta na onda carnavalesca em Belo Horizonte para patrocinar alguns eventos, como o Carnaval dos Sonhos, com grande estrutura montada no Mirante Beagá. Vários artistas passaram por lá neste ano, como Matheus & Kauan, Lauana Prado, Tuca Fernandes e Dennis DJ.

A cervejaria aposta muitas fichas na folia porque o período representa 10% do consumo de cerveja de todo o ano. “Perde somente para o fim do ano”, explica Cristiane.

A empresa não patrocina os blocos de carnaval que ocupam as ruas da capital mineira, pois esse ano a Prefeitura de BH fechou exclusividade com a Ambev. À exceção foi o Bloco do Malvadão, do rapper Xamâ, que se apresentou em trio na avenida Afonso Pena, no centro da capital, com a marca da cerveja.

O pré-carnaval Breve de Verão seria outro grande evento patrocinado pela cervejaria, mas a edição que seria realizada em fevereiro foi cancelada por problemas com patrocínio.

Outra conexão do grupo cervejeiro com Minas Gerais é ter a cantora Marina Sena como embaixadora da marca Petra.

EXPANSÃO

As cervejarias lutam para expandir suas cartelas de produtos, pois o mercado de cerveja, apesar de gigantesco - em 2023, o Brasil vendeu 112 milhões de hectolitros da bebida -, cresce sem sobressaltos. Teve elevação de apenas 0,7% no ano passado, e em 2025 deve ficar no mesmo patamar, algo em torno de 0,8%, puxado principalmente pelo segmento premium. “Esse segmento teve aumento de 11,9%, é a maior fatia do mercado”, explica Cristiane. E há espaço para crescer mais, já que rótulos premium representam 24% do mercado, contra 63% do mainstream.

Segundo a companhia, Minas se destaca também no segmento de consumo de cerveja nos lares. Nele, a marca Petra fica em 3º lugar no estado, mas cresce cerca de 40% no volume, muito mais dos 8% do restante do mercado. Também por isso o grupo segue investindo na expansão da comunicação da marca com ações específicas de trade e patrocínio em grandes eventos. O grupo também exibe sua marca nas camisas dos times de futebol de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro.