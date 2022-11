O Natal mais famoso do Brasil

Por Isabella Ricci



A cidade de Gramado inicia o famoso Natal Luz no finalzinho de outubro (foto: Acervo pessoal Isabella Ricci) Estamos no hemisfério sul. Portanto, por aqui não temos o natal que vemos nos filmes do cinema e televisão. Não neva, quase não faz frio e a atmosfera é bem mais calorosa do que na parte de cima do globo. Entretanto, algumas cidades fazem bonito nas decorações e programações de natal Brasil afora. A gente até assusta, pois a cada ano parece mais cedo. Basta passear pelas ruas de qualquer cidade que já podemos ver as decorações de natal iluminando as vitrines e as praças, antes mesmo de iniciar novembro. Em algumas cidades ainda vemos com timidez as decorações, já em outras, o natal vem chegando cheio de luz. É o caso do natal mais famoso do Brasil, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A cidade que inicia o famoso Natal Luz no finalzinho de outubro, estende a festa até janeiro. E nesse período é possível ver a cidade lindamente decorada e iluminada, e uma programação recheada de atrações gratuitas e pagas, que encantam até quem já não acredita no Papai Noel.





LEIA MAIS 06:00 - 09/11/2022 Turismo ressignificado: o Festival de Turismo de Gramado

07:26 - 18/10/2022 Portugal, Brasil e Turistas

06:00 - 04/10/2022 Destino, Portugal. Origem, Minas Gerais A cidade, que de acordo com dados do IBGE de 2020, possui 36.500 habitantes, movimenta anualmente mais de 6,5 milhões de visitantes. Esse número somente é uma realidade porque a cidade investe em atrações e eventos o ano inteiro. São mais de 400 eventos públicos e privados ao longo do ano. E o Natal Luz é, senão o mais, um dos mais consolidados. O evento começou no ano de 1986, com um concerto de músicas clássicas e natalinas, e efeitos visuais de luzes. Já no ano seguinte a festa ganhou vida própria e a comunidade foi envolvida na decoração das principais avenidas de Gramado.





De lá para cá, já sabemos o que aconteceu. O Natal Luz assumiu uma dimensão gigantesca, e desperta na grande maioria das pessoas aquela vontade de viver o natal. A programação oficial do Natal Luz de Gramado apresenta espetáculos pagos e gratuitos. Entre os pagos, estão o Nativitaten, um show encantador, que conduz a plateia por uma viagem inesquecível, através de um enredo musical de belíssimos arranjos do cancioneiro mundial interpretados por um elenco de belas vozes reconhecidas internacionalmente. Tudo isso embalado por um belo espetáculo de fogos de artifício. Há também o Grande Desfile de Natal, um show com grandes emoções para toda a família. Os elementos mais emblemáticos do Natal invadem os corações com sentimentos maravilhosos, despertam lembranças e aquele olhar de criança que habita em cada um de nós. Tudo acontece em uma cenografia linda, com carros alegóricos, figurinos grandiosos, muita luz, e ainda, uma linda trilha sonora original e personagens tradicionais do imaginário natalino. Além desses, são diversos musicais, encenações e até uma corrida e caminhada de Noel. Os preços variam de R$55,00 (a corrida) a R$350,00 (preço máximo de arquibancada do Nativitaten).





Gramado não é uma cidade barata, e especialmente durante o Natal Luz, os preços são mais salgados. Entretanto, com planejamento e paciência, é possível curtir esse período na cidade. A verdade é que vale cada centavo que temos disponível. Por isso, para não perder a visita por causa dos preços, vale pesquisar hospedagens no AirBnb , por exemplo. Eu, particularmente, já tive excelentes experiências por lá, com ótimo custo x benefício. Apenas passear pela cidade cheia e toda decorada já vale o investimento. Mas ainda assim, a programação gratuita não deixa a desejar. O Acendimento das Luzes é a atração gratuita mais famosa e realmente imperdível. Ele acontece diariamente, às 20h, na fachada do Palácio dos Festivais, em frente à famosa Rua Coberta. Depois, vale um jantarzinho nas redondezas. Existem também shows no palco montado na Rua Coberta e a Vila de Natal, que fica na Praça das Etnias. É possível fazer tudo a pé. Aliás é a melhor opção, pois certamente será possível dar de cara com o Papai Noel e sua família em algum momento.





Gramado a cada ano traz uma novidade! Seja em atrações, seja em eventos, seja em programação. É uma cidade viva, que encanta pelo planejamento e pela seriedade com que leva lazer aos visitantes. O resultado não podia ser outro, alta movimentação do turismo e de todo o comércio de produtos e serviços. O que gera emprego e qualidade de vida para toda a população. E os turistas saem de lá com lembranças que carregam para sempre. Existe presente natal melhor que esse?! Por aqui, vamos conferindo as programações de Natal pelo Brasil, mas a estreia tinha que ser com um destino referência no tema, não é?!









Quer saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @isabellaricci.tur e acesse blogdaisabellaricci.com.br