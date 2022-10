Destino, Portugal. Origem, Minas Gerais

Portas do Sol em Lisboa, com vista para o Rio Tejo (foto: Luciano Correia) Cá estou a começar nossa viagem por Portugal, essa terra que é nossa irmã. Em primeiro lugar, uma percepção do turismo enquanto atividade econômica é extremamente bem-vinda, já que o estado de Minas Gerais vem avançando na competência para a gestão do turismo, para além de suas potencialidades já conhecidas.

Já Portugal, é um dos países mais visitados da Europa, garantindo visitas ao longo de todo o ano, o que reduz o impacto da sazonalidade, e dessa forma viabiliza os sonhos de carreira profissional no setor, que por sua vez, fazem do turismo uma atividade formal e promissora. Nosso destino é Portugal, mas a reflexão é Minas Gerais e o Brasil.





A questão do turismo no Brasil não está na atratividade, essa sim temos muita. Dessa forma, não há necessidade de nossas praias se compararem ao Caribe, pois são igualmente lindas. Nem importar o argumento histórico Europeu, mas sim contar nossa própria história através da arquitetura, patrimônio, gastronomia e costumes, que possuem sim grandes influências europeias, mas que a pitada brasileira faz a nossa história ser só nossa.





E o que seria esse mindset importado?! Significa que não devemos importar o fim, mas o meio. Ou seja, não adianta implantarmos aqui uma determinada experiência que é sucesso em Portugal. Ou abrasileirar um prato típico português para um brasileiro, sem motivo histórico.

Isso porque, o sucesso está na forma de fazer, e não no resultado ou produto turístico propriamente dito. Isso sim, é o que devemos aprender. Entender que o turismo é viagem, e decisão de viagem só se toma se o destino é conhecido, e um destino somente se torna conhecido a partir do marketing e promoção. Acredito que este é o fio da meada no qual se desenrolam todas as atividades necessárias ao fluxo turístico.





Destinos de sucesso sempre investem muito em marketing e promoção. Porém, entretanto, todavia, há que se perceber tudo o que acontece antes do marketing. Afinal, o marketing precede apenas o fluxo turístico. E o que vem antes?! Além da potencialidade de atrativos turísticos, a infraestrutura básica. Portanto, é necessário no mínimo, acessos, transporte e segurança pública. Na sequencia, a infraestrutura turística. Meios de hospedagem e de alimentação de qualidade. E um plus fantástico, uma operação bem coordenada de receptivo.





Diamantino Martins, português que se formou em marketing e publicidade, justamente por perceber esse mecanismo do turismo, pensa o turismo como experiência. Segundo ele “não adianta apenas ir a Roma, mas ir a Roma com um verdadeiro propósito e trazer de lá essa experiência”. Como português nato, ele atua no turismo de Portugal há muito anos e já visita o Brasil há quase 30 anos.

Ele certamente conhece o Brasil mais do que muitos brasileiros. De acordo com a sua percepção, apesar das maravilhas brasileiras, o Brasil ainda tem dois grandes desafios que afastam o turista internacional. O primeiro, é a imagem da insegurança, apesar da vontade que eles têm de conhecer o país. Em suas 115 viagens ao Brasil, ele nunca foi assaltado. Entretanto, essa é a pergunta mais frequente que ele recebe dos portugueses.

O segundo é a promoção internacional, que o país ainda deixa a desejar no exterior. Na recente comitiva de Minas Gerais que foi a Portugal, o estado conseguiu começar a atrair os olhares do trade turístico europeu de maneira mais estratégica. Duas ações foram importantes para a imagem do estado.

A apresentação de Minas Gerais à operadores e imprensa portuguesa, intermediada pela Visit Brazil Travel Association, sediada em Londres, e o café da manhã mineiro, oferecido no tradicional Hotel Tivoli de Lisboa, pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. A ação mostrou uma Belo Horizonte que ainda poucos estrangeiros conhecem.





Ainda existem diversas comparações e percepções possíveis entre o Brasil, Minas Gerais e Portugal. Afinal é um país que apesar de estar do outro lado do oceano, nos parece tão próximo, e essa proximidade pode revelar mais afinidades e trocas do que supomos. Nesta série Portugal Brasil vamos tentar perceber algumas delas.





