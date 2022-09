Festivais Gastronômicos: sim, eles movimentam o turismo!

Mestra Lili: cozinheiras são as protagonistas do Festival Igarapé Bem Temperado (foto: Carlos Stan/Divulgação) Que Minas Gerais tem a melhor gastronomia do Brasil e uma das melhores do mundo, não é segredo para ninguém. Afinal, quem pode resistir ao nosso frango, que é diferente de qualquer outro, seja com quiabo, ao molho pardo, ou apenas aquele da panela de casa de vó. Sem falar do pão de queijo, feijão tropeiro e dos doces de compota. Mas também tem aqueles pratos que só se encontram em determinadas regiões do estado, como o pequi, no Norte, os queijos da Serra da Canastra e, ainda, o ora pro nobis da região metropolitana de Belo Horizonte.



E existem festivais em inúmeras cidades de Minas Gerais, que celebram a comida. Aqui, vale prato caipira e angu gourmet, porque o que importa mesmo é um motivo para sentar à mesa. Por isso, os festivais gastronômicos, movimentam, e muito, o turismo no estado.





A esta altura já se foram alguns festivais, como o já consolidado e internacional, Festival de Gastronomia de Tiradentes, o Igarapé Sabores e o Belo Vale Põe a Mesa. Mas ainda é possível curtir e degustar alguns, bem pertinho da capital mineira , na região turística Veredas , que recentemente lançou nova marca e já se prepara para outros grandes lançamentos ainda este ano. A região, que abriga o internacional museu de arte contemporânea, o Inhotim, já é famosa pela gastronomia e ostenta diversos festivais ao longo do ano.





LEIA MAIS 07:35 - 16/08/2022 Rio Grande do Norte: Natal, a capital

06:00 - 09/08/2022 São Miguel do Gostoso: experiência, gastronomia e hospitalidade

09:21 - 05/08/2022 Rio Grande do Norte: destinos, São Miguel do Gostoso e Maracajaú



Os shows ficarão por conta de Erasmo Carlos, Biquíni Cavadão, Manitu e muitos outros. Com dezenas de estandes de bares, restaurantes e artesãos locais, o Brumadinho Gourmet emprega mão de obra do entorno, estimulando a economia turística de toda a região. Para ter uma ideia, durante o evento o prato tira gosto será R$25,00 e prato principal R$35,00. Por isso, ainda no mês de setembro é possível curtir a 14ª edição do Brumadinho Gourmet – Sabores de Minas, de 07 a 11 de setembro, na praça em Casabranca. O evento promove a gastronomia, a arte e a cultura, e traz opções de lazer para toda a família com grandes shows de artistas nacionais, concursos, espaço kids, oficinas gastronômicas e muito mais.Os shows ficarão por conta de Erasmo Carlos, Biquíni Cavadão, Manitu e muitos outros. Com dezenas de estandes de bares, restaurantes e artesãos locais, o Brumadinho Gourmet emprega mão de obra do entorno, estimulando a economia turística de toda a região. Para ter uma ideia, durante o evento o prato tira gosto será R$25,00 e prato principal R$35,00.





Para quem for esticar o feriado, também vale visitar o Festival Igarapé Bem Temperado, que acontece de 8 a 11 de setembro. Com 18 anos de festival, as cozinheiras são as protagonistas do evento, em sua maioria com mais de 60 anos de idade. O idealizador e curador Carlos Stan foi em busca de restaurar o legado da cozinha antiga e o uso de ingredientes que estavam esquecidos, lá em 2005.



Com a tradição dos quintais, que realmente é forte na região, as cozinheiras, que agora são as “Mestras de Igarapé” transformaram a cozinha em fonte de renda e de alegria. O evento cria ainda, um diálogo entre a cozinha “antiga” e a cozinha contemporânea. Este ano, o festival contará com a participação do chef Felipe Rameh, do ativista e estudioso das PANC (plantas alimentícias não convencionais) Lucas Mourão, Denise Furtado do Slow Food BH, da pesquisadora Patty Durães e da especialista em fermentação de vegetais, Carol Dini.



O intercâmbio entre as mestras da culinária local e os pesquisadores e chefs de cozinha, tem a intenção de fomentar a restauração de técnicas que foram deixadas de lado e tirar do “quase esquecimento” valorosos ingredientes, considerando que um bate papo a beira do fogão, levanta reflexões sobre importantes questões ligadas à cultura alimentar.





E ainda tem o 4º Festival Gastronômico de São Joaquim de Bicas – Aromas e Sabores. Que acontecerá na Praça da Promessa, de 09 a 11 de setembro. O festival prima pela comida mineira de qualidade originada das cozinhas tradicionais da cidade, em um ambiente familiar e aconchegante, mas também moderno com ambiente instagramável, para quem não dispensa uma postagem nos stories ou no feed.



O chef Renato Lobato, juntamente com os mestres e mestras da culinária local, comandam 21 barracas de comida, 5 barracas de empório, 4 barracas de quitandas e workshops e shows com grandes artistas da música brasileira. O festival busca além de divulgar a gastronomia local e regional, estimular a criatividade de seus participantes, e selecionar os pratos que melhor valorizam a gastronomia local.





E no outro final de semana, fechando com chave de ouro por hoje, o Ibirité Gourmet, que em sua 8ª edição, acontece de 15 a 18 de setembro em um espaço amplo, familiar, com pet friendly e espaço kids. Serão 2 palcos com shows de artistas nacionais. 15 estandes destinados a bares e restaurantes que participarão do Concurso Gastronômico, que irá premiar os 3 melhores pratos, por meio de votação de 6 jurados. O público irá eleger o “prato da galera”, que também será premiado.



No espaço cultural, um espaço para valorizar a cultura e a gastronomia local, destacando ingredientes culinários regionais e típicos da agricultura familiar produzidos no município e, ao mesmo tempo, fortalecendo a identidade cultural e gastronômica local. Ainda no evento será possível conhecer a exposição de artesãos, artistas visuais, agricultores e quitandeiras.





Depois de tanta comilança, o jeito é pedir perdão pelo pecado da gula, mas na certeza que será perdoado. Afinal, não há mal algum em degustar as maravilhas do estado de Minas Gerais e ainda conhecer destinos que provavelmente muita gente não conhece como destino turístico. E por fim, e também início e meio, comer as mais típicas comidas de vó.





Quer saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @isabellaricci.tur e acesse blogdaisabellaricci.com.br