Rio Grande do Norte: destinos, São Miguel do Gostoso e Maracajaú

(foto: Acervo pessoal/ Isabella Ricci)

Imagine um lugar onde as horas passam bem devagar, o vento sopra forte, mas gostoso, a maré varia, e te faz perceber a natureza ao longo do dia. As faixas de areia são longas, e convidam a caminhar, e o mar, te convida a um banho ou ao mergulho. Assim é a cidade de São Miguel do Gostoso. Gostosa! Com gente acolhedora e ainda, muito por se descobrir. Por lá, os ventos sopram forte, o que favorece a prática de esportes ao vento, como o kitesurf. Inclusive, até um brasileiro, tricampeão de windsurf pousou por lá e tem até uma pousada para garantir dias tranquilos e vento certo.









Para fazer a digestão, um passeio de jardineira pela praia da Xêpa, com um visual de tirar o fôlego de um lado, e do outro, a constatação de que o Rio Grande do Norte é hoje detentor da maior quantidade parques eólicos do país. Como já sabemos que São Miguel do Gostoso é a terra do vento, nada melhor do que investir em energia limpa e sustentável. Segundo informações do governo, o estado tem 5,8 GW de potência instalada, somente em energia eólica. Quem não quer visitar um local que acredita e investe na sustentabilidade, não é?!



Como já sabemos, lugar bom para visitar, tem que primeiro, ser bom para morar. E no finalzinho do dia, a tentativa de ver um pôr do sol dos mais famosos no país. No dia estava nublado, não deu para ver o sol “caindo” no horizonte, mas o lugar é tão lindo, que mesmo com nuvens e o sol tímido lá fundo, vale a pena passar o fim da tarde por lá.





O jantar à noite foi no restaurante Luz Tranquila . Tipicamente um restaurante de cidade pequena, com uma decoração bem charmosa, elementos locais, drinks lindos e deliciosos e comida que, aqui, pelas bandas do sudeste são chiquérrimas. Pedi um polvo. Assim mesmo. Um polvo, com seus 8 tentáculos cuidadosamente arrumados numa cama de batatas e tomatinhos cereja, e no topo um mix de legumes. Depois do nervoso do bichinho no meu prato, as sensações na boca foram maravilhosas. Devidamente alimentada, era hora de dormir, pois no dia seguinte o destino era Maracajaú. Uma comunidade costeira, com poucos habitantes e natureza exuberante.





A pousada que ficamos, Pousada Spa dos Amores , pareceu de início uma pousada comum. Mas chegando no quarto, deu para perceber que de comum não tinha nada! Bangalôs com piscina privativa, enxoval delicioso, banheiro e banheira enormes. Tudo que eu estava merecendo. E qual não foi minha surpresa na hora que acordei?! Aliás, não dá para contar dessa experiência em poucas linhas. Por isso, no próximo texto vamos conhecer mais a fundo as experiências, no Jangadeiro Gastrolar e na Pousada Spa dos Amores. Garanto que vale a pena esperar.









Depois do passeio de barco, pasteizinhos de arraia para forrar o estômago e rumo a um passeio de quadriciclo. O passeio nos leva à pequenas lagoas de água doce com redes para descanso, e também à beira da praia. Na volta, o restaurante Anéis de Maracajaú nos serviu salada com meca, um peixe conhecido como a picanha do mar. Com ele no prato, dá para entender o adjetivo. Carnudo e delicioso. Rumo a Maracajaú, chegamos com uma vista maravilhosa! Gramado verdinho, coqueiros, espreguiçadeiras e café da manhã nos aguardando no restaurante Anéis de Maracajaú . Sim, tomamos café da manhã duas vezes. Estávamos nos preparando para a experiência com a Maracajaú Diver mar adentro (ok, nem tanto). Uma lancha nos leva até a plataforma de mergulho, que serve (mais) drinks e churrasquinho de camarão. Devia ter outros, mas mineiro na praia só quer camarão. Que paz ficar ali, no meio da água. Mesmo sendo uma época de muitos ventos e não sendo possível mergulhar com cilindro, já vale o banho de mar e a estrutura disponível.Depois do passeio de barco, pasteizinhos de arraia para forrar o estômago e rumo a um passeio de quadriciclo. O passeio nos leva à pequenas lagoas de água doce com redes para descanso, e também à beira da praia. Na volta, o restaurante Anéis de Maracajaú nos serviu salada com meca, um peixe conhecido como a picanha do mar. Com ele no prato, dá para entender o adjetivo. Carnudo e delicioso.





O Rio Grande do Norte é grande na natureza e atento aos detalhes. Por isso, cada experiência por lá é um verdadeiro mergulho na cultura local.