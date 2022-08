Rio Grande do Norte: destino, Touros

(foto: Arquivo pessoal)









Sabe aquela pontinha no mapa do Brasil? Pois então, é ali que fica o município de Touros, que por estar na esquina do Brasil, abriga o Farol do Calcanhar, o maior do Brasil. Esse nome, você já deve imaginar o por quê, não é?! É nesse ponto que o Brasil se encontra mais próximo do continente africano, seguindo em linha reta pelo Oceano Atlântico. Enfim, acho que podemos dizer que é sim onde o vento faz a curva. São 410 km de litoral, ou seja, é muito quilômetro de praia para conhecer. De Belo Horizonte a Natal, são longos 2.355 quilômetros, que podem ser encurtados em uma viagem de mais ou menos 6 horas de avião, com voos regulares da Latam Gol , por exemplo. Chegando lá, precisamos começar por algum lugar, então saindo da capital do Rio Grande Norte, a 80 quilômetros de Natal, vamos seguir para Touros , no litoral norte do estado. Não é bem onde o vento faz a curva, mas é uma esquina bem famosa do litoral brasileiro.Sabe aquela pontinha no mapa do Brasil? Pois então, é ali que fica o município de Touros, que por estar na esquina do Brasil, abriga o Farol do Calcanhar, o maior do Brasil. Esse nome, você já deve imaginar o por quê, não é?! É nesse ponto que o Brasil se encontra mais próximo do continente africano, seguindo em linha reta pelo Oceano Atlântico. Enfim, acho que podemos dizer que é sim onde o vento faz a curva.





LEIA MAIS 07:25 - 19/07/2022 Brumadinho: um Céu de Montanhas

06:00 - 05/07/2022 No sonho da viagem, não cabem falhas

06:00 - 14/06/2022 Bento Gonçalves: conheça o Vale dos Vinhedos



A gastronomia por lá é bem variada, e dificilmente você sai de lá sem ganhar uns 2 quilinhos. Afinal, tem jantarzinho romântico no restaurante Inevitável, jantar português e um pouco de tudo no restaurante principal. São 6 restaurantes e 2 bares, para garantir a comilança e os drinks que além de lindos, são deliciosos. O caju e a siriguela foram as minhas estrelas nos drinks.



Um dos maiores dilemas é escolher entre a piscina e o mar, que ficam a poucos metros de distância um do outro. Na piscina enorme, a diversão fica por conta do bar molhado e das intervenções da animação que deixam a meninada super empolgada. Para quem quer contato com a natureza, 20 passos, cadeira na praia e chuá chuá do mar. Se fechar os olhos, até sou capaz de escutar ainda. Inserido no meio da natureza, em uma área de mais 110 mil m², está o Vila Galé Touros . Extremamente bem localizado, o resort all inclusive pé na areia possui 514 apartamentos, e uma estrutura de lazer e serviços que agrada a toda a família, crianças, adolescentes, idosos e pais cansados, ávidos por descanso.A gastronomia por lá é bem variada, e dificilmente você sai de lá sem ganhar uns 2 quilinhos. Afinal, tem jantarzinho romântico no restaurante Inevitável, jantar português e um pouco de tudo no restaurante principal. São 6 restaurantes e 2 bares, para garantir a comilança e os drinks que além de lindos, são deliciosos. O caju e a siriguela foram as minhas estrelas nos drinks.Um dos maiores dilemas é escolher entre a piscina e o mar, que ficam a poucos metros de distância um do outro. Na piscina enorme, a diversão fica por conta do bar molhado e das intervenções da animação que deixam a meninada super empolgada. Para quem quer contato com a natureza, 20 passos, cadeira na praia e chuá chuá do mar. Se fechar os olhos, até sou capaz de escutar ainda.