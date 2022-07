Brumadinho: um Céu de Montanhas

Igreja do Quilombo Sape (foto: Acervo Projeto/ Igreja Quilombo Sape)





Dependendo de onde você está em Minas Gerais, especialmente na região central próximo à capital Belo Horizonte, é possível ver tantas montanhas que mais parece um mar. Ou um céu, de montanhas. Brumadinho, a cidade que fica no coração do Circuito Veredas , é uma dessas cidades onde perdemos de vista as montanhas. Terra das brumas, as névoas que se enroscam no céu de montanhas de Brumadinho nas manhãs frias dão o charme a empreendimentos que abrigam pura mineiridade para as mais charmosas experiências turísticas.









Por lá é possível vivenciar a “Barrocada Cultural”, conduzida pela historiadora e pesquisadora Marcela Azevedo . Você vai experimentar a cachaça mineira de um jeito que você nunca imaginou. Uma explosão de sabores na boca, tal qual é a própria Marcela, que já há alguns anos se aprofundou na mixologia molecular utilizando ingredientes locais. Brumadinho também abriga diversas comunidades quilombolas, remanescentes de escravizados fugitivos que guardam a nossa história e ancestralidade. E são várias experiências, que vão desde a gastronomia, até o artesanato, passando pelos festejos e tradições religiosas.





Se Minas Gerais é o estado da gastronomia, em Brumadinho é possível experimentar uma boa parte de muito do que o estado oferece. Quintadas e quitutes, pratos tradicionais, charcutaria, e até mesmo a comida mineira conectada com a gastronomia síria, libanesa, turca, marroquina e da Tunísia. Afinal, o Brasil também é terra de imigrantes, e o artista e cozinheiro Abrahão, buscou nas suas origens sua conexão com Minas Gerais. E para quem não sabe, Brumadinho é um dos berços da cerâmica. Por lá, é possível encontrar uma enorme diversidade de ceramistas, que abrigam em seus ateliês peças únicas, mas que também dão ao turista a possibilidade de colocar a mão no barro, com direito a levar a própria obra de arte para casa. E já imaginou comer essas delícias servidas em pratos e utensílios artesanais?!





No catálogo “Céu de Montanhas” de montanhas é possível degustar essas experiências que despertam os 5 sentidos, e fazem o turismo de experiência acontecer. Cada visita, cada sorriso, cada história dá o tom humano que o turismo atual propõe. E nós, que durante a pandemia pudemos aprender a valorizar o olho no olho, os aromas, a conversa presencial e o contato com a natureza, recebemos de presente essas 28 experiências embaladas por pessoas que fazem o turismo acontecer, e que são as verdadeiras protagonistas do destino Brumadinho.





