Destino Turístico: Brumadinho, além do Inhotim

Praticantes de voo livre no Topo do Mundo (foto: Topo do Mundo/ Foto: Tom Alves)





A cidade, infelizmente, ficou também conhecida pela tragédia de 2019, quando o rompimento de uma barragem levou tantas vidas que serão eternamente lembradas. Entretanto, também deixou mais claro a necessidade da cidade se reinventar e criar novas formas de diversificação econômica. Não, Brumadinho não é a cidadezinha pacata perto de Belo Horizonte que abriga o Inhotim , o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Com uma extensão territorial 639 km2 (para se ter uma ideia, a área da capital mineira é de 330,9 km2), o município consegue dispor de diversos tipos de experiências turísticas para atender a diversos tipos de público.









E é claro que não dá para conhecer tudo num bate e volta! Dessa maneira, o mapa ainda lista 47 pousadas e hotéis e 44 bares e restaurantes para melhorar a experiência do turista, oferecendo ao visitante uma visão completa das potencialidades de Brumadinho. Para quem quer ir sem se preocupar com nada, o mapa também apresenta as agências de turismo receptivo que operam por lá e garantem a tranquilidade do viajante.



Com o turismo de experiência em alta, as vivências no município possibilitam conhecer a cultura e as tradições populares da região, interagir com ateliês de cerâmica referência no estado de Minas Gerais, visitar comunidades rurais com plantios orgânicos e agroflorestas, conhecer comunidades quilombolas com sua forte identidade, ter experiências gastronômicas únicas com comidas típicas e contemporâneas, através não só dos pratos, mas também da tradicional cachaça mineira e das cervejarias artesanais, que já viraram uma marca de Minas Gerais.





Sabe quando a gente viaja para um lugar onde temos um amigo ou familiar que mora ali e nos apresenta aquele destino como um nativo? E que também sempre nos levam naquele lugar que “o turista não conhece? “. Pois então, foi dessa forma que o mapa turístico de Brumadinho foi construído. Não por uma empresa que foi lá e fez o mapeamento, mas sim contando com a participação de representantes de 16 conselhos e associações municipais, compostas pelos moradores e empresários do setor do turismo.



De acordo com Daniele Teixeira, que é responsável técnica pelo projeto na Vale: “Ninguém melhor que os próprios moradores e empresários da região para indicarem o que há de melhor em Brumadinho. Eles têm uma relação diferente com esses lugares, pautada muitas vezes pela memória afetiva. O mapa é uma forma de compartilhar esse olhar e todas as riquezas do município com os turistas”. Dessa forma, os atrativos e atividades turísticas são apresentados para quem quer natureza, aventura, religiosidade, cultura ou gastronomia.



Para quem gosta de turismo de natureza, por exemplo, Brumadinho é um prato cheio. Conhecida por atrair amantes de esportes radicais como voo livre, trekking e ciclismo, a região abriga importantes áreas preservadas, como o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, com seus 4 mil hectares de natureza exuberante e uma rica biodiversidade, que guarda ainda seis mananciais, trilhas e mirantes. Casa Branca é um povoado situado no entorno do Parque e graças ao seu relevo montanhoso e agradável clima, é ideal para a realização de esportes de aventura, caminhadas ecológicas, passeios de bicicleta e perfeito para casais que buscam um momento romântico.





Outra opção é o Monumento Natural Serra da Calçada, que ganhou esse nome por preservar em alguns trechos calçamento original do século XVIII. Entre as ruínas remanescentes na região, estão a fábrica de São Caetano da Moeda Velha e o complexo minerário Forte de Brumadinho, ambos tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) em 2008.





Um pouco mais adiante, a Serra da Moeda ostenta uma das paisagens mais majestosas e exuberantes do estado. Um de seus pontos mais conhecidos é o Topo do Mundo. A rampa natural com 500 metros de desnível é a principal base para salto de parapente na região de Belo Horizonte, conta Hugo Matias Resende de Almeida, que pratica voo livre há dez anos. “O visual é fantástico. É possível voar a 2 mil metros acima da rampa, sobre lugares maravilhosos como a Lagoa dos Ingleses. Em algumas épocas do ano é possível fazer voos de quase duas horas, até o pôr do sol”, explica. Ou seja, quem não quiser se aventurar, vale também ir só para curtir o visual.





A região da Encosta da Serra da Moeda, por sua vez, é o destino perfeito para quem busca sossego e tranquilidade, mas não abre mão de boas experiências gastronômicas. Nos pequenos lugarejos, praças e igrejas centenárias se misturam a cervejarias artesanais, bistrôs e restaurantes das mais diversas especialidades. Na pacata Piedade do Paraopeba, de apenas 3,5 mil habitantes, a Matriz de Nossa Senhora de Piedade encanta os visitantes e dá o ar bucólico de cidadezinha mineira.





Ano novo é hora de aprendermos novos olhares e inovar, até mesmo nas viagens. E você? Ainda acha que Brumadinho é só o Inhotim?!





