Perto de BH: bem estar para a família

Tio Fábio em atividade de recreação no Hotel Fazenda Vale Amanhecer (foto: Vinicius Espírito Santo/ Divulgação )





Foi assim que os 3 filhos se envolveram com os planos do pai e dividiram toda a administração do É uma história que se repete bastante. O senhor ou a senhora que trabalhou duro a vida inteira, e sonha ter uma aposentadoria tranquila em meio à natureza com mais qualidade de vida. E desse sonho, nascem muitas pousadas e hotéis fazenda em locais próximos às grandes cidades. E não foi diferente com o Sr. Antônio Barbosa, que há 11 anos comprou uma área, que era um haras, no município de Igarapé a 45 minutos de Belo Horizonte, para realizar os tais planos. Mas ele não queria só descanso e decidiu fazer dali um hotel fazenda.Foi assim que os 3 filhos se envolveram com os planos do pai e dividiram toda a administração do Hotel Fazenda Vale Amanhecer . E entenderam que um empreendimento turístico dá muito trabalho, mas também que a hotelaria de lazer traz um retorno enorme na troca diária com os hóspedes e tantas amizades e histórias que nascem de um final de semana no campo.









O hotel com 35 apartamentos, muitos em reforma para dar aos espaços mais modernidade e São diversos empreendimentos de lazer no entorno de BH que deixaram o feriado da Proclamação da República com as taxas de ocupação lá no alto. E no Vale Amanhecer não foi diferente, com opções de pensão completa para hospedagem ou day use para um bate volta cheio de atividades e boa gastronomia, já está sendo possível voltar a conviver em grupo, ainda que com algumas restrições e muitos cuidados sanitários.O hotel com 35 apartamentos, muitos em reforma para dar aos espaços mais modernidade e melhorar a experiência dos hóspedes , conta com piscinas, restaurante e bar, quadras, lago para “pesque e solte”, e fazendinha com diversos animais, entre eles cavalos, vacas, porcos e até avestruzes. Pavões, coelhinhos e galinhas passeiam entre os hóspedes, levando um ar de roça e interação com a natureza, além de arrancar sorrisos espontâneos de quem vê um deles cruzando o caminho.





Mas o que realmente impressiona no Hotel Fazenda Vale Amanhecer é o fator humano. Os colaboradores, que segundo um dos proprietários, Marcelo, são na maioria da própria cidade de Igarapé, sorriem com os olhos. Mesmo de máscara é possível perceber que por trás existe um sorriso no rosto e vontade de receber bem. Existe uma interação fantástica entre colaboradores, hóspedes e proprietários. Parece que não só os hóspedes estão se divertindo, o que torna o ambiente leve e muito amigável. Não foi raro ver hóspedes agradecendo aos colaboradores na saída e prometendo retorno.





O mesmo cuidado acontece com os fornecedores e parceiros. Fábio Porto, proprietário da Porto Recreações , empresa responsável pelas atividades de recreação no hotel, atua com crianças há 13 anos e no Hotel Fazenda Vale Amanhecer desde 2018. E para ele é bem simples o que quer oferecer: um dia especial para as pessoas. Com esta proposta ele desenvolve atividades para toda a família, mas com um jeitinho especial quando se trata de crianças e melhor idade. O Fábio tem uma atuação muito bacana com as crianças. Não as trata de maneira infantilizada demais, mas fala a língua delas. E assim, ele coloca as crianças da cidade grande para colocar o pé na terra, alimentar os animais e quebrar diversas resistências que foram inevitáveis para os pequenos durante a pandemia. Dessa forma, a gente vê aqueles bem desconfiados no primeiro dia de passeio já bem integrados com a natureza no último dia. Quase não se vê criança com celular na mão por lá. E olha que o hotel oferece wi-fi e a conexão por dados é excelente.





O hotel fica em uma região que está crescendo no turismo. A região do Circuito Turístico Veredas está com diversos projetos em andamento, e certamente a profissionalização do setor e o aumento da oferta turística em Minas Gerais leva ao turista, mineiro ou não, opções competentes de lazer. E o envolvimento dos empreendedores da região, que olham tanto para o próprio negócio quanto para o contexto em que estão inseridos, elevam as estruturas e serviços que são oferecidos aos turistas. Eu tenho certeza que de onde o Sr. Antônio Barbosa estiver, ele está bem orgulhoso, assistindo o crescimento do empreendimento que ele fez nascer e da região que ele escolheu para abrigar o hotel.









