Turismo em 36 mil palavras

turismo em um ano de pandemia, onde as pessoas passaram a maior parte do tempo confinadas em suas próprias casas, foi um desafio e tanto. Por outro lado, nos deu a possibilidade de refletir sobre uma atividade que sempre foi tida como menos importante. Afinal, quem faz turismo está de férias ou de folga, e quem trabalha com turismo só viaja, correto?! Não! Neste um ano de coluna com mais de 36 mil palavras escritas, eu trouxe experiências turísticas, mas também dados e reflexões importantes. Falar e escrever sobreem um ano de, onde as pessoas passaram a maior parte do tempo confinadas em suas próprias casas, foi um desafio e tanto. Por outro lado, nos deu a possibilidade de refletir sobre uma atividade que sempre foi tida como menos importante. Afinal, quem faz turismo está de férias ou de folga, e quem trabalha com turismo só viaja, correto?! Não! Neste um ano de coluna com mais de 36 mil palavras escritas, eu trouxe experiências turísticas, mas também dados e





LEIA MAIS 06:00 - 20/07/2021 Um Bonito exemplo de turismo sustentável

06:00 - 13/07/2021 Viagem espacial: o futuro do turismo chegou

06:00 - 06/07/2021 Turismo de experiência: mais um pastel de angu, por favor! sair da rotina, conhecer lugares e pessoas novas. Enxergamos aqueles que muitas vezes nos pareceram invisíveis. As camareiras, garçons, recepcionistas, guias de turismo, gerentes de hotel e chefs de cozinha, figuraram neste último ano no topo da lista de desempregados.



Grandes e pequenos empreendedores do turismo se viram obrigados não só a demitir, mas também a fechar as portas. O turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia no mundo, e uma luz no fim do túnel somente apareceu com a possibilidade da vacina. Neste sentido, temos até destinos que se organizaram para criar mais um segmento, o Pudemos perceber o quão importante é se deslocar,, conhecer lugares e pessoas novas. Enxergamos aqueles que muitas vezes nos pareceram invisíveis. As camareiras, garçons, recepcionistas, guias de turismo, gerentes de hotel e chefs de cozinha, figuraram neste último ano no topo da lista de desempregados.Grandes e pequenos empreendedores do turismo se viram obrigados não só a demitir, mas também a fechar as portas. O turismo foi um dos setores maispela pandemia no mundo, e uma luz no fim do túnel somente apareceu com a possibilidade da vacina. Neste sentido, temos até destinos que se organizaram para criar mais um segmento, o turismo de vacina.





Os viajantes, tenho certeza, assistiram a este cenário desolados. Afinal, foi uma separação forçada. Ninguém queria parar de viajar. Ninguém queria fechar as portas. Foi aí que precisamos encarar a situação e lidar com o que tínhamos. De um lado, os destinos e empreendimentos se reinventaram, implantaram protocolos, mudaram hábitos organizacionais, abriram as portas e deixaram o vento circular. Os turistas, entenderam que viajar só seria possível nesse novo formato, e se adaptaram.













, aos poucos. Um pouco de protocolo, mais um tanto de vacinação e pouco a pouco vamos nos sentindo mais seguros. Fica a lição de que confinamento também adoece, e por isso, vamos dar mais valor às viagens, curtas ou longas. Lazer e descanso não é só luxo, é essencial para a nossa saúde emocional. Alguns, destinos que ainda não eram conhecidos, aproveitaram o tempo para se organizar, e hoje já é possível assistirmos novos destinos turísticos nascendo. Especialmente aqueles em meio à natureza. O turismo de negócios ainda deve padecer um pouco, afinal descobrimos o home office e as vídeo conferências em sua plenitude. Mas nem por isso os empreendimentos executivos do turismo sucumbiram. Aliás, foram além do turismo de negócios e muitos deles redescobriram as cidades em que estão inseridos. Se aproximaram de experiências de lazer e levaram para dentro de suas dependências os moradores locais, através de pacotes em datas comemorativas ou experiências gastronômicas em seus restaurantes. Nós já estamos voltando a viajar , aos poucos. Um pouco de protocolo, mais um tanto de vacinação e pouco a pouco vamos nos sentindo mais seguros. Fica a lição de que confinamento também adoece, e por isso, vamos dar mais valor às viagens, curtas ou longas. Lazer e descanso não é só luxo, é essencial para a nossa saúde emocional.





Quer saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @ blogdaisabellaricci ou acesse blogdaisabellaricci.com.br