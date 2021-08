Hospedagem turística: muito mais que um lugar para dormir

Segundo o dicionário Aurélio, hospedagem é um substantivo feminino, que significa a “ação ou efeito de hospedar; que pode oferecer abrigo ou acolhimento a; hospitalidade. Local em que se pode hospedar; hospedaria”. No sentido figurado, ainda, pode-se entender como “local onde se pode encontrar hospitalidade; boa acolhida”. Mas quando falamos de hospedagem turística, estamos falando não apenas de um lugar para dormir de maneira acolhedora. Quando se fala de hospitalidade em turismo, o céu é o limite para proporcionar aos hóspedes muito mais do que um lugar para dormir.

Já sabemos o quanto a pandemia afetou diretamente o setor do turismo. E um dos principais segmentos dentro do setor é a hotelaria, que durante muitos meses fecharam as portas e ainda não podem trabalhar com 100% da sua capacidade. Ainda assim, as estimativas são positivas, mesmo que lentas.Ganharam força os empreendimentos de natureza e lazer. Afinal, com o avanço das reuniões por vídeo e a adoção do home office, é fato que as pessoas querem sair de casa pelo menos para o lazer, já que para o trabalho não é mais tão necessário, em muitos casos. O volume de investimentos em novos negócios da rede hoteleira no país continua semelhante ao patamar pré-pandemia, com 147 novos empreendimentos em desenvolvimento e R$ 6,1 bilhões em investimentos previstos até 2025. Os dados fazem parte do, divulgado neste segundo trimestre pela HotelInvest, em parceria com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb).